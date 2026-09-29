Атака РФ на Киев: в Соломенском районе обнаружили шарики от БпЛА

В Соломенском районе Киева обнаружили металлические шарики от БпЛА
После российской атаки в Соломенском районе Киева обнаружили металлические шарики, которые, по словам местной жительницы, используются в Шахедах. Свидетельница рассказала, что перед взрывом увидела яркий свет, после чего сразу вспыхнул огонь. На место быстро прибыли спасатели, медики и полиция, информации о пострадавших нет.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий во вторник, 29 сентября.
Что рассказала очевидица о металлических шариках из Шахеда
Соседка женщины, чей дом загорелся после атаки РФ в Соломенском районе, рассказала, что перед взрывом увидела очень яркий свет. После громкого звука сразу вспыхнул огонь, который также перекинулся на сарай.
Женщина сразу позвонила спасателям и своей соседке. По её словам, экстренные службы и полиция прибыли быстро, а на место также собрались другие жители:
"И милиция, и скорая приехали, и все службы очень быстро прибыли, и все соседи собрались".
Очевидица также отметила, что в результате взрыва никто не пострадал.
На месте после атаки обнаружили металлические шарики. По словам другой соседки, такими элементами оснащают "Шахеды".
В то же время, что именно нашли на месте, должны установить специалисты.
Новини.LIVE сообщали, что в Соломенском районе Киева после взрыва во время атаки РФ загорелся частный дом и летняя кухня. До приезда спасателей пожар пытались потушить сосед и другие жители. Хозяев дома и ребенка во время атаки не было, никто не пострадал.
Новини.LIVE также сообщали, что после утреннего нападения РФ 29 сентября в Киеве на улице Жилянской правоохранители оцепили опасный участок из-за обнаруженного боевого устройства. Периметр перекрыли, а спасатели и коммунальные службы устраняют последствия удара. В результате атаки в Голосеевском районе пострадал один человек, а в Соломенском повреждены два частных дома.