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Главная Киев В Соломенском районе Киева обнаружили металлические шарики от БпЛА

В Соломенском районе Киева обнаружили металлические шарики от БпЛА

Ua ru
29 сентября 2026 15:30
Эксклюзив
Атака РФ на Киев: в Соломенском районе обнаружили шарики от БпЛА
Разрушения в результате атаки РФ на Киев в Соломенском районе 29 сентября 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

После российской атаки в Соломенском районе Киева обнаружили металлические шарики, которые, по словам местной жительницы, используются в Шахедах. Свидетельница рассказала, что перед взрывом увидела яркий свет, после чего сразу вспыхнул огонь. На место быстро прибыли спасатели, медики и полиция, информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий во вторник, 29 сентября.

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Атака РФ на Київ 29 вересня
Шарики, которыми был начинен Шахед. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Что рассказала очевидица о металлических шариках из Шахеда

Соседка женщины, чей дом загорелся после атаки РФ в Соломенском районе, рассказала, что перед взрывом увидела очень яркий свет. После громкого звука сразу вспыхнул огонь, который также перекинулся на сарай.

Женщина сразу позвонила спасателям и своей соседке. По её словам, экстренные службы и полиция прибыли быстро, а на место также собрались другие жители:

"И милиция, и скорая приехали, и все службы очень быстро прибыли, и все соседи собрались".

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Очевидица также отметила, что в результате взрыва никто не пострадал.

На месте после атаки обнаружили металлические шарики. По словам другой соседки, такими элементами оснащают "Шахеды".

В то же время, что именно нашли на месте, должны установить специалисты.

Новини.LIVE сообщали, что в Соломенском районе Киева после взрыва во время атаки РФ загорелся частный дом и летняя кухня. До приезда спасателей пожар пытались потушить сосед и другие жители. Хозяев дома и ребенка во время атаки не было, никто не пострадал.

Новини.LIVE также сообщали, что после утреннего нападения РФ 29 сентября в Киеве на улице Жилянской правоохранители оцепили опасный участок из-за обнаруженного боевого устройства. Периметр перекрыли, а спасатели и коммунальные службы устраняют последствия удара. В результате атаки в Голосеевском районе пострадал один человек, а в Соломенском повреждены два частных дома.

Киев пожар обстрелы атака Шахед реактивные дроны
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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