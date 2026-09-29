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Головна Київ Висока температура та відсутність опадів: погода порадує киян завтра

Висока температура та відсутність опадів: погода порадує киян завтра

Ua ru
29 вересня 2026 18:36
Прогноз погоди в Києві та області на завтра 30 вересня від Укргідрометцентру
Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 30 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують температуру повітря до +20 °С та відсутність опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 30 вересня

Опадів упродовж доби не передбачається. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня
Погода в Україні 30 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по Київській області вночі +3...+8 °С, вдень +15...+20 °С;
  •  у Києві вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.

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Як писали Новини.LIVEКиївський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат. Відповідний режим діятиме з 29 вересня до 16 жовтня 2026 року через погіршення безпекової ситуації у Києві.

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А після російської атаки в Солом’янському районі Києва виявили металеві кульки, які, за словами місцевої мешканки, використовують у "шахедах". Очевидиця зазначила, що перед вибухом побачила яскравий спалах, після чого одразу виникла пожежа. 

Крім того, у Солом’янському районі Києва після вибуху під час російської атаки спалахнув приватний будинок. До прибуття рятувальників вогонь намагалися самостійно загасити сусід та інші місцеві мешканці.

погода Київ Київська область прогноз погоди погода в Києві
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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