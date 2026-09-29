Прогноз погоди в Києві та області на завтра 30 вересня від Укргідрометцентру

Висока температура та відсутність опадів: погода порадує киян завтра
Погода в Києві та області завтра, 30 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують температуру повітря до +20 °С та відсутність опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Києві та області на 30 вересня
Опадів упродовж доби не передбачається. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +3...+8 °С, вдень +15...+20 °С;
- у Києві вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.
Київ — останні новини
Як писали Новини.LIVE, Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат. Відповідний режим діятиме з 29 вересня до 16 жовтня 2026 року через погіршення безпекової ситуації у Києві.
А після російської атаки в Солом’янському районі Києва виявили металеві кульки, які, за словами місцевої мешканки, використовують у "шахедах". Очевидиця зазначила, що перед вибухом побачила яскравий спалах, після чого одразу виникла пожежа.
Крім того, у Солом’янському районі Києва після вибуху під час російської атаки спалахнув приватний будинок. До прибуття рятувальників вогонь намагалися самостійно загасити сусід та інші місцеві мешканці.