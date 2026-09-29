Прогноз погоди в Києві та області на завтра 30 вересня від Укргідрометцентру

Осінь в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Києві та області завтра, 30 вересня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики прогнозують температуру повітря до +20 °С та відсутність опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Києві та області на 30 вересня

Опадів упродовж доби не передбачається. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду.

Погода в Україні 30 вересня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +3...+8 °С , вдень +15...+20 °С ;

, вдень ; у Києві вночі +6...+8 °С, вдень +16...+18 °С.

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат. Відповідний режим діятиме з 29 вересня до 16 жовтня 2026 року через погіршення безпекової ситуації у Києві.

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Крім того, у Солом’янському районі Києва після вибуху під час російської атаки спалахнув приватний будинок. До прибуття рятувальників вогонь намагалися самостійно загасити сусід та інші місцеві мешканці.