Головна Київ YAKTAK пояснив, чому дав концерт у день загибелі десятків киян

YAKTAK пояснив, чому дав концерт у день загибелі десятків киян

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:34
Скандальний концерт YAKTAK у Софіївській Борщагівці 28 серпня - що відомо
Ярослав Карпук. Фото з Instagram YAKTAK

Український співак Ярослав Карпук, більш популярний як YAKTAK, який вчора, 29 серпня, дав концерт у Софіївській Борщагівці під час того, як рятувальники розбирали завали у Дарницькому районі столиці, пояснив свій виступ. Він заявив, що концерт був благодійним.

Про це пресслужба артиста повідомила Новини.LIVE.

Читайте також:

Пояснення YAKTAK

"28 серпня, у Софіївській Борщагівці відбувся благодійний концерт за участю різних артистів, серед яких був і я. Ми не відмінили свою участь, оскільки виступ проводився з метою зборів на військовий госпіталь, де перебувають поранені Герої. Метою збору було 200 тисяч гривень. На даний момент вдалося зібрати 504 тисячі гривень", — заявив YAKTAK. 

Артист вибачився і наголосив, що в жодному разі не хотів задіти чиїсь почуття.

"29 серпня в Києві оголошено День Жалоби. Ми ще зранку відмінили запланований концерт (на 29 серпня,  ред.), але вчорашній благодійний виступ відбувся. Це був виступ з безкоштовним входом, для всіх бажаючих, щоб зібрати якомога більше донатів військовим", — додав він.

Зазначається, що зібрані кошти підуть на військовий госпіталь.

Нагадаємо, вчора у мережі опублікували відео, на яких видно велике скупчення людей та сцену в передмісті Києва. Це був концерт YAKTAK

Згодом під дописами артиста в Instagram українці почали писати гнівні коментарі. Вони називали його концерт "танцями на кістках" після російського масованого обстрілу.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник звернувся до поліції для відповідного реагування на концерт. Він заявив, що захід не мав погодження.

Згодом начальник КМВА Тимур Ткаченко підписав доручення, згідно з яким відтепер усі масові заходи у столиці проводяться після дозволу від Генерального штабу ЗСУ.

Київ концерт обстріли YAKTAK війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
