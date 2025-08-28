Концерт YAKTAK в Софиевской Борщаговке 28 августа — как реагируют украинцы

YAKTAK проводит концерт в пригороде Киева после обстрела
Украинский певец Ярослав Карпук, более популярный как YAKTAK, проводит концерт в пригороде Киева. Мероприятие проходит на фоне разбора завала после российской массированной атаки в ночь на 28 августа.
Об этом стало известно из соцсетей.
Выступление YAKTAK в Софиевской Борщаговке 28 августа
В сети публикуют видео, на которых видно большое скопление людей и сцену в пригороде Киева. Сейчас там проходит концерт YAKTAK.
Концерт 29 августа
В Instagram YAKTAK сообщил, что концерт, который должен был состояться в Киеве 29 августа, перенесен. Причиной является День траура по погибшим в результате массированного российского обстрела в ночь на 28 августа.
Как реагируют украинцы
Под сообщениями артиста в Instagram украинцы пишут гневные комментарии. Они называют его концерт "танцами на костях" после российского массированного обстрела.
Массированный российский обстрел Киева 28 августа
Напомним, российские оккупанты в ночь на 28 августа массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажку. Сейчас известно о 21 погибшем. Спасательно-поисковая операция продолжается.
В полиции показали первые кадры после российского обстрела столицы.
Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Дарницкого района Киева.
А 29 августа мэр Виталий Кличко объявил Днем траура по погибшим в Киеве 29 августа. К столице присоединились также Сумщина и Полтавщина.
