Главная Киев YAKTAK проводит концерт в пригороде Киева после обстрела

YAKTAK проводит концерт в пригороде Киева после обстрела

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 22:09
Концерт YAKTAK в Софиевской Борщаговке 28 августа — как реагируют украинцы
Ярослав Карпук. Фото: instagram.com/yaktak_official

Украинский певец Ярослав Карпук, более популярный как YAKTAK, проводит концерт в пригороде Киева. Мероприятие проходит на фоне разбора завала после российской массированной атаки в ночь на 28 августа.

Об этом стало известно из соцсетей.

Читайте также:

Выступление YAKTAK в Софиевской Борщаговке 28 августа

В сети публикуют видео, на которых видно большое скопление людей и сцену в пригороде Киева. Сейчас там проходит концерт YAKTAK.

Концерт 29 августа

В Instagram YAKTAK сообщил, что концерт, который должен был состояться в Киеве 29 августа, перенесен. Причиной является День траура по погибшим в результате массированного российского обстрела в ночь на 28 августа.

null
Скриншот Instagram-stories YAKTAK

Как реагируют украинцы

Под сообщениями артиста в Instagram украинцы пишут гневные комментарии. Они называют его концерт "танцами на костях" после российского массированного обстрела.

null
Комментарии под постом YAKTAK. Фото: скриншот
null
Комментарии под постом YAKTAK. Фото: скриншот
null
Комментарии под сообщением YAKTAK. Фото: скриншот

Массированный российский обстрел Киева 28 августа

Напомним, российские оккупанты в ночь на 28 августа массированно атаковали Киев ракетами и дронами. В Дарницком районе зафиксировано попадание в многоэтажку. Сейчас известно о 21 погибшем. Спасательно-поисковая операция продолжается.

В полиции показали первые кадры после российского обстрела столицы.

Кроме того, Новини.LIVE подготовили фоторепортаж последствий российского обстрела Дарницкого района Киева.

А 29 августа мэр Виталий Кличко объявил Днем траура по погибшим в Киеве 29 августа. К столице присоединились также Сумщина и Полтавщина.

Киев концерт обстрелы певец YAKTAK День траура
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
