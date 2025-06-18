Обстрел Соломенского района 17 июня - как семья киевлян надеялась на спасение сына

Им дали надежду — как семья киевлян надеялась на спасение сына
После ракетного удара по Соломенскому району Киева 17 июня, который уничтожил целый подъезд многоэтажки, в соцсетях появилась эмоциональная новость — якобы из-под завалов спасли 31-летнего мужчину, которого разыскивали родители. Эту историю подхватили многочисленные каналы и пользователи, превратив ее в символ надежды среди ужасной трагедии.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы в ГСЧС Украины Светлана Водолага в эфире "Київського часу".
Родители погибшего парня зря ждали его спасения
Впоследствии выяснилось, что эта информация оказалась ложной. Молодой человек, которого искали родные, на самом деле погиб. Его родителям, которые уже поверили в чудо, пришлось пережить еще один удар.
Светлана Водолага призвала журналистов и всех, кто публикует новости в соцсетях, быть осторожными с информацией, которая касается человеческих судеб.
"Им дали надежду, что ребенок их жив, эту семью травмировали не один раз. Сначала дали надежду, а потом снова забрали", — сказала она.
Водолага подчеркнула необходимость проверки чувствительной информации через официальные источники, чтобы не причинять дополнительную боль тем, кто уже и так переживает потерю.
"И подумать о моральном и психологическом состоянии людей, которые читают такую информацию", — подчеркнула она.
Ранее стало известно, что в ночь на 17 июня, во время очередной массированной воздушной атаки, одна из российских крылатых ракет типа Х-101 попала в жилой дом в столице.
Мы также рассказывали о героическом поступке пса по имени Ричард, который во время ракетной атаки на Киев 17 июня спас своего 14-летнего хозяина.
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