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Главная Киев Им дали надежду — как семья киевлян надеялась на спасение сына

Им дали надежду — как семья киевлян надеялась на спасение сына

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Дата публикации 18 июня 2025 21:41
Обстрел Соломенского района 17 июня - как семья киевлян надеялась на спасение сына
Родители ждали сына. Фото: Reuters
Ключові моменти Родители погибшего парня зря ждали его спасения

После ракетного удара по Соломенскому району Киева 17 июня, который уничтожил целый подъезд многоэтажки, в соцсетях появилась эмоциональная новость — якобы из-под завалов спасли 31-летнего мужчину, которого разыскивали родители. Эту историю подхватили многочисленные каналы и пользователи, превратив ее в символ надежды среди ужасной трагедии.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы в ГСЧС Украины Светлана Водолага в эфире "Київського часу".

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Впоследствии выяснилось, что эта информация оказалась ложной. Молодой человек, которого искали родные, на самом деле погиб. Его родителям, которые уже поверили в чудо, пришлось пережить еще один удар.

Светлана Водолага призвала журналистов и всех, кто публикует новости в соцсетях, быть осторожными с информацией, которая касается человеческих судеб.

"Им дали надежду, что ребенок их жив, эту семью травмировали не один раз. Сначала дали надежду, а потом снова забрали", — сказала она.

Водолага подчеркнула необходимость проверки чувствительной информации через официальные источники, чтобы не причинять дополнительную боль тем, кто уже и так переживает потерю.

"И подумать о моральном и психологическом состоянии людей, которые читают такую информацию", — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 июня, во время очередной массированной воздушной атаки, одна из российских крылатых ракет типа Х-101 попала в жилой дом в столице.

Мы также рассказывали о героическом поступке пса по имени Ричард, который во время ракетной атаки на Киев 17 июня спас своего 14-летнего хозяина.

Киев украинцы обстрелы война в Украине погибшие
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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