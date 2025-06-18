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Головна Київ Їм дали надію — як родина киян сподівалась на порятунок сина

Їм дали надію — як родина киян сподівалась на порятунок сина

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Дата публікації: 18 червня 2025 21:41
Обстріл Солом’янського району 17 червня — як родина киян сподівалась на порятунок сина
Батьки чекали на сина. Фото: Reuters
Ключові моменти Батьки загиблого хлопця даремно чекали на його врятування

Після ракетного удару по Солом’янському району Києва 17 червня, який знищив цілий під’їзд багатоповерхівки, у соцмережах з’явилася емоційна новина — нібито з-під завалів урятували 31-річного чоловіка, якого розшукували батьки. Цю історію підхопили численні канали й користувачі, перетворивши її на символ надії серед жахливої трагедії.

Про це повідомила керівниця пресслужби у ДСНС України Світлана Водолага в ефірі "Київського часу".

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Батьки загиблого хлопця даремно чекали на його врятування

Згодом з’ясувалося, що ця інформація виявилася хибною. Молодий чоловік, якого шукали рідні, насправді загинув. Його батькам, які вже повірили в диво, довелося пережити ще один удар.

Світлана Водолага закликала журналістів і всіх, хто публікує новини в соцмережах, бути обережними з інформацією, яка стосується людських доль.

"Їм дали надію, що дитина їхня жива, цю родину травмували не один раз. Спочатку дали надію, а потім знову забрали", — сказала вона.

Водолага наголосила на необхідності перевірки чутливої інформації через офіційні джерела, аби не завдавати додаткового болю тим, хто вже й так переживає втрату.

"І подумати про моральний і психологічний стан людей, які читають таку інформацію", — підкреслила вона.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 17 червня, під час чергової масованої повітряної атаки, одна з російських крилатих ракет типу Х-101 влучила у житловий будинок у столиці

Ми також розповідали про героїчний вчинок пса на ім’я Річард, який під час ракетної атаки на Київ 17 червня врятував свого 14-річного господаря. 

Київ українці обстріли війна в Україні загиблі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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