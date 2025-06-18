Наслідки обстрілу Києва 17 червня — безпрецедентні масштаби руйнувань

Наслідки обстрілу Києва 17 червня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Понад 200 одиниць техніки та сотні рятувальників розбирали завали, спричинені безпрецедентною російською атакою на Київ 17 червня. Відомо, що загалом постраждали у цей трагічний для української столиці день 27 об'єктів.

Про це повідомляється в ефірі Київський час, де гості студії обговорювали стан укриттів у столиці.

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У ніч на 17 червня о третій ранку Росія запустила по Україні понад 440 дронів і 32 ракети. У Солом’янському районі ракета влетіла у житлову 9-поверхівку — обвалився цілий під’їзд будинку, у якому знаходились люди.

За останніми даними, тільки в Солом’янському районі загинуло 23 людини. По всьому Києву — щонайменше 27 загиблих, ще 134 осіб отримали поранення різного ступеню тяжкості. Серед зруйнованих будівель — школи, лікарні, будинки, критична інфраструктура.

Зранку на місці події голова КМВА Тимур Ткаченко у коментарі для Новини.LIVE повідомляв, що постраждалі можуть звертатися за допомогою до всіх районних адміністрацій у Києві.

Також він акцентував, що поруч з цими будинками існує проблема з укриттями, як і по всьому Києву. Поруч є підземний перехід, де зазвичай ховаються люди.

"Наразі проблема з укриттями досі існує, це старий житловий фонд, тому їх не було передбачено раніше", — додав він.

Як ми повідомляли раніше, під час масованої повітряної атаки у ніч проти 17 червня у житловий будинок у Києві влучила російська крилата ракета типу Х-101.

Також ми писали, що пес Річард врятував свого 14-річного господаря під час масованого обстрілу Києва 17 червня. Про це у соцмережах повідомила бабуся підлітка.