Ракетный удар по Киеву — детей из Охматдета перевели в другие медучреждения

Из киевской больницы "Охматдет" 94 ребенка перевели в другие медучреждения
Из детской больницы "Охматдет" в Киеве, по которой 8 июля Россия ударила крылатой ракетой, в другие медицинские учреждения бригадами скорой помощи были переведены 94 ребенка.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 9 июля.
Детей из "Охматдета" перевели в другие больницы
Из 94 детей, которые были переведены из "Охматдета" в другие медучреждения — восемь пострадавших в результате ракетного удара.
"Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). Пятеро из них — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля. Среди убитых Россией украинцев четверо детей.
Соцсети опубликовали видео попадания российской ракеты в здание клиника "Исида" в Днепровском районе Киева.
9 июля аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российской ракеты по медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве были завершены: известно о двух людях, погибших в результате атаки.
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