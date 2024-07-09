Ракетный удар по Киеву — детей из Охматдета перевели в другие медучреждения

Место ракетного удара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Из детской больницы "Охматдет" в Киеве, по которой 8 июля Россия ударила крылатой ракетой, в другие медицинские учреждения бригадами скорой помощи были переведены 94 ребенка.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram во вторник, 9 июля.

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Детей из "Охматдета" перевели в другие больницы

Из 94 детей, которые были переведены из "Охматдета" в другие медучреждения — восемь пострадавших в результате ракетного удара.

"Кроме того, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). Пятеро из них — в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о 38 погибших и 190 пострадавших в результате массированной ракетной атаки на Украину 8 июля. Среди убитых Россией украинцев четверо детей.

Соцсети опубликовали видео попадания российской ракеты в здание клиника "Исида" в Днепровском районе Киева.

9 июля аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара российской ракеты по медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве были завершены: известно о двух людях, погибших в результате атаки.