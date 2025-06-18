Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Из-под завалов дома в Киеве деблокировали еще одно тело

Из-под завалов дома в Киеве деблокировали еще одно тело

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 12:41
Удар по Киеву 17 июня - количество погибших растет
Спасатели разбирают завалы и ищут людей на месте удара в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС/Telegram
Ключові моменти Атака на Киев 17 июня — количество погибших растет

В среду, 18 июня, в Соломенском районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Уже известно о 21 погибшем в результате удара РФ по этому дому.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака на Київ
Спасатели разбирают завалы и ищут людей на месте удара в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака на Киев 17 июня — количество погибших растет

Известно, что в результате удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе Киева — погиб 21 человек.

"Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21-е тело. Тем временем россияне продолжают угрожать своими ракетами", — написал Ткаченко.

Заметим, что в среду, 18 июня, в Киеве — День траура по погибшим в результате вражеской атаки.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российская ракета прошла до подвала дома, полностью разрушив один подъезд.

Киев обстрелы война в Украине атака погибшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации