Удар по Киеву 17 июня - количество погибших растет

Спасатели разбирают завалы и ищут людей на месте удара в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС/Telegram

В среду, 18 июня, в Соломенском районе Киева спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека. Уже известно о 21 погибшем в результате удара РФ по этому дому.

Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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Спасатели разбирают завалы и ищут людей на месте удара в Соломенском районе Киева. Фото: ГСЧС/Telegram

Атака на Киев 17 июня — количество погибших растет

Известно, что в результате удара РФ по многоэтажке в Соломенском районе Киева — погиб 21 человек.

"Только что спасатели во время разборов завалов обнаружили еще одно, 21-е тело. Тем временем россияне продолжают угрожать своими ракетами", — написал Ткаченко.

Заметим, что в среду, 18 июня, в Киеве — День траура по погибшим в результате вражеской атаки.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщил, что российская ракета прошла до подвала дома, полностью разрушив один подъезд.