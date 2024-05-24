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Из любопытства запустил фейерверк во время комендантского часа — что грозит киевлянину

24 мая 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Из любопытства запустил фейерверк во время комендантского часа — что грозит киевлянину
Фейерверк в ночное время. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Житель Дарницкого района Киева в ночь на четверг, 25 мая, запустил фейерверк. Свой поступок он объяснил тем, что "ему было интересно увидеть звуковые и световые эффекты".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Как наказали киевлянина, запустившего фейерверк

Так, 25-летний мужчина во время комендантского часа запустил фейерверк в Дарницком районе, где не было света. Яркие вспышки и громкие звуки испугали жителей.

В Киеве мужчина запустил салют
Мужчина запустил фейерверк в Киеве во время комендантского часа. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что ему было интересно увидеть звуковые и световые эффекты фейерверков, которые он накануне нашел на помойке", — рассказали в прокуратуре.

Там уточнили, что мужчине объявили подозрение в совершении грубого нарушения общественного порядка. За хулиганство ему грозит штраф, пробация до пяти лет или ограничение свободы на такой же срок.

Как наказали киевлянина, запустившего фейерверк

Как наказали киевлянина, запустившего фейерверк
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская городская прокуратура"

Какая ответственность за пуски фейерверков

Как известно, 11 апреля 2023 года в Украине запретили использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Если же кто-то все же решит запустить салют, то его ждет наказание. Сложность преступления будет зависеть от обстоятельств и решения суда — это может быть как административная, так и уголовная ответственность.

Новости криминального Киева

Напомним, что в Киеве полицейские задержали наркоторговца. У него конфисковали наркотики на более пяти миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали пятерых "уголовных авторитетов" за участие в преступных "сходках", где они распределяли сферы влияния по поводу незаконной переправки уклонистов за границу.

Добавим, что правоохранители поймали мужчину, который в конце марта в Киеве в Святошинском районе угнал автомобиль с парковочной площадки. Суд вынес ему приговор.

Киев
полиция
комендантский час
прокуратура
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свет

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