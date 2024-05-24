Из любопытства запустил фейерверк во время комендантского часа — что грозит киевлянину

Фейерверк в ночное время. Иллюстративное фото: скриншот

Житель Дарницкого района Киева в ночь на четверг, 25 мая, запустил фейерверк. Свой поступок он объяснил тем, что "ему было интересно увидеть звуковые и световые эффекты".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Так, 25-летний мужчина во время комендантского часа запустил фейерверк в Дарницком районе, где не было света. Яркие вспышки и громкие звуки испугали жителей.

Мужчина запустил фейерверк в Киеве во время комендантского часа. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"Подозреваемый объяснил свой поступок тем, что ему было интересно увидеть звуковые и световые эффекты фейерверков, которые он накануне нашел на помойке", — рассказали в прокуратуре.

Там уточнили, что мужчине объявили подозрение в совершении грубого нарушения общественного порядка. За хулиганство ему грозит штраф, пробация до пяти лет или ограничение свободы на такой же срок.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Киевская городская прокуратура"

Какая ответственность за пуски фейерверков

Как известно, 11 апреля 2023 года в Украине запретили использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Если же кто-то все же решит запустить салют, то его ждет наказание. Сложность преступления будет зависеть от обстоятельств и решения суда — это может быть как административная, так и уголовная ответственность.

Новости криминального Киева

Напомним, что в Киеве полицейские задержали наркоторговца. У него конфисковали наркотики на более пяти миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали пятерых "уголовных авторитетов" за участие в преступных "сходках", где они распределяли сферы влияния по поводу незаконной переправки уклонистов за границу.

Добавим, что правоохранители поймали мужчину, который в конце марта в Киеве в Святошинском районе угнал автомобиль с парковочной площадки. Суд вынес ему приговор.