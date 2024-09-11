В Киеве 12 сентября возобновят движение метро на синей ветке

Киевский метрополитен. Фото: Виталий Кличко

В Киевском метрополитене завершили пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Лыбидская". Метро возобновит полноценное движение поездов на синей ветке уже завтра, 12 сентября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

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Кличко рассказал, что весь комплекс работ занял 9 месяцев, в течение которых проложили более 200 кабельных сетей, в том числе и ДТЭК, Укртелеком и других. Специалисты разработали 15-метровый котлован, демонтировали старую часть тоннеля протяженностью 27 метров и построили новую. Положили новые пути, а также усилили с обеих сторон туннельную оправу. Инженерные сети также обновили и наладили системы безопасности движения поездов.

Мэр Киева добавил, что перегонный тоннель между "Демеевской" - "Лыбидской" расположен в сложных гидрогеологических условиях.

"При ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее" , — рассказал Кличко.

Стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости, как отметил мэр столицы.

Отчет Кличко о выполненных работах. Фото: скриншот

Почему на синей ветке метро возникла аварийная ситуация

Также Виталий Кличко объяснил, что привело к возникновению аварийной ситуации в тоннеле на синей ветке метро Киева.

Он заявил, что вместе с восстановительными работами, там провели также и экспертные исследования, в ходе которых подтвердили, что есть отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля.

Зафиксировали следующие недостатки в проектировании тоннеля:

оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;

оправа тоннеля построена некачественно с нарушением допусков монтажа колец;

не выполнены компенсационные меры (химического закрепления грунтов), в том числе для предотвращения влияния перерезывающих усилий тоннеля в месте смены инженерно-геологических условий основания;

жесткость тоннеля ниже проектной – вследствие применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).

Также лабораторные исследования подтвердили грубые нарушения при строительстве по поводу отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля.

Заявление Кличко о нарушении в проектировании старого тоннеля. Фото: скриншот

Напомним, часть синей ветки метро закрыли в начале декабря 2023 года. Тогда киевлян смутило проседание асфальта прямо над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка.

Впоследствии журналистов впустили на аварийный участок . Оказалось, что основная авария произошла между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", где протекания и трещины в тоннеле имели протяженность более 70 метров. Если говорить о наземной части, то это участок проспекта Лобановского и Демеевского рынка.

Предварительные выводы о некачественном проектировании участка метро озвучивались еще в январе 2024 года.