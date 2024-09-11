В Киеве 12 сентября возобновят движение метро на синей ветке

В Киеве завтра возобновят движение поездов между станциями "Героев Днепра" — "Теремки"
В Киевском метрополитене завершили пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" — "Лыбидская". Метро возобновит полноценное движение поездов на синей ветке уже завтра, 12 сентября.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
В Киеве полноценно возобновит работу синяя ветка метро
Кличко рассказал, что весь комплекс работ занял 9 месяцев, в течение которых проложили более 200 кабельных сетей, в том числе и ДТЭК, Укртелеком и других. Специалисты разработали 15-метровый котлован, демонтировали старую часть тоннеля протяженностью 27 метров и построили новую. Положили новые пути, а также усилили с обеих сторон туннельную оправу. Инженерные сети также обновили и наладили системы безопасности движения поездов.
Мэр Киева добавил, что перегонный тоннель между "Демеевской" - "Лыбидской" расположен в сложных гидрогеологических условиях.
"При ремонте осуществили все необходимые работы по гидроизоляции туннельной оправы и химического закрепления грунтов вокруг нее" , — рассказал Кличко.
Стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше первоначальной стоимости, как отметил мэр столицы.
Почему на синей ветке метро возникла аварийная ситуация
Также Виталий Кличко объяснил, что привело к возникновению аварийной ситуации в тоннеле на синей ветке метро Киева.
Он заявил, что вместе с восстановительными работами, там провели также и экспертные исследования, в ходе которых подтвердили, что есть отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля.
Зафиксировали следующие недостатки в проектировании тоннеля:
- оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;
- оправа тоннеля построена некачественно с нарушением допусков монтажа колец;
- не выполнены компенсационные меры (химического закрепления грунтов), в том числе для предотвращения влияния перерезывающих усилий тоннеля в месте смены инженерно-геологических условий основания;
- жесткость тоннеля ниже проектной – вследствие применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).
Также лабораторные исследования подтвердили грубые нарушения при строительстве по поводу отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля.
Напомним, часть синей ветки метро закрыли в начале декабря 2023 года. Тогда киевлян смутило проседание асфальта прямо над тоннелем метро возле бывшего Демеевского рынка. Вместе с ним произошло смещение торговых павильонов рынка.
Впоследствии журналистов впустили на аварийный участок . Оказалось, что основная авария произошла между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", где протекания и трещины в тоннеле имели протяженность более 70 метров. Если говорить о наземной части, то это участок проспекта Лобановского и Демеевского рынка.
Предварительные выводы о некачественном проектировании участка метро озвучивались еще в январе 2024 года.
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