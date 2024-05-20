Потерялся в 90 км от дома — в Киевской области полиция разыскала подростка

Найденый подросток со стражем порядка. Фото: полиция Киевщины

В Киеве подросток попытался убежать из дома, однако сотрудники полиции сумели найти его. При этом беглец был обнаружен у родственников в 90 км от столицы.

Об этом сообщили в полиции Киева в понедельник, 20 мая.

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Подросток скрылся из дома

В Киеве за помощью к сотрудникам полиции обратилась жительница Днепровского района. Женщина сообщила, что ее 15-летний сын ушел из дома и не выходит на связь. По ее словам, парень написал матери смс-сообщение и пообещал вернуться на следующий день, однако не сделал этого. Свой телефон парень послал матери по почте.



"К розыску несовершеннолетнего немедленно приступили работники ювенальной превенции, оперативники и участковые офицеры полиции. Правоохранители выяснили, что парень уехал за пределы города Киева к своим знакомым", — сообщили в полиции.

Совместно с сотрудниками полиции Киевской области полицейские разыскали подростка в городе Белая Церковь. Юноша объяснил свои действия тем, что остался у знакомых, чтобы отдохнуть и развлечься.



Правоохранители провели профилактическую беседу с несовершеннолетним для предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее мы сообщали, что в Голосеевском районе задержали злоумышленницу, которая украла сумку у прохожей и скрылась. Впоследствии она также пыталась скрыться с деньгами посетительницы ресторана.

Напомним, в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.