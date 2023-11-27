Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Заоблачные тарифы — как в Киеве изменились цена и такси из-за непогоды arrow

Заоблачные тарифы — как в Киеве изменились цена и такси из-за непогоды

27 ноября 2023 10:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Заоблачные тарифы — как в Киеве изменились цена и такси из-за непогоды
Снежные авто в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за метели и сильных снегопадов в Киеве цены на такси выросли вдвое, а то и больше. Цены с левого на правый берег стартуют с 300–400 грн, а достигают 700 грн и выше.

Новини.LIVE выяснили, какие цены сейчас на такси в Киеве.

Читайте также:

Как в Киеве изменились цена и такси из-за непогоды

Из-за сильных снегопадов в столице стоимость на такси выросла вдвое, а то и больше. Речь идет о таких сервисах, как Uklon, Uber, Bolt. Цены с левого на правый берег стартуют с 300–400 грн, а достигают 700 грн и выше.

цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси. Фото: t.me/stranaua
цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси. Фото: t.me/stranaua
цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси. Фото: Новини.LIVE
цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси Uber. Фото: Новини.LIVE

При таких заоблачных ценах не все водители готовы покупать заказы и ехать в такую непогоду. Тем более что из-за гололедицы на дорогах и уборки снега увеличилось время поездки через пробки.

цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE
цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE
цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси Uber. Фото: Новини.LIVE
цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Однако стоит отметить, что с самого утра цены на такси во всех сервисах просто взлетели, уже по состоянию на 10:00 в некоторых приложениях цены более-менее нормализовались и с левого на правый берег можно доехать не за 800 грн.

цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси Uber. Фото: Новини.LIVE
цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси. Фото: Новини.LIVE
цены на такси в Киеве 27 ноября
Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня в Киеве объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.

Кроме того, в столице запретили въезд грузовиков в город. Это поможет уменьшить возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Также мы писали, что из-за непогоды перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Киева в Одессу. Стоит отметить, что в Одесском регионе сейчас очень сложные погодные условия, из-за чего трасса Киев — Одесса полностью перекрыта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме