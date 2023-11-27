Заоблачные тарифы — как в Киеве изменились цена и такси из-за непогоды

Снежные авто в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/ Новини.LIVE

Из-за метели и сильных снегопадов в Киеве цены на такси выросли вдвое, а то и больше. Цены с левого на правый берег стартуют с 300–400 грн, а достигают 700 грн и выше.

Новини.LIVE выяснили, какие цены сейчас на такси в Киеве.

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Из-за сильных снегопадов в столице стоимость на такси выросла вдвое, а то и больше. Речь идет о таких сервисах, как Uklon, Uber, Bolt. Цены с левого на правый берег стартуют с 300–400 грн, а достигают 700 грн и выше.

Цены на такси. Фото: t.me/stranaua

Цены на такси. Фото: t.me/stranaua

Цены на такси. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси Uber. Фото: Новини.LIVE

При таких заоблачных ценах не все водители готовы покупать заказы и ехать в такую непогоду. Тем более что из-за гололедицы на дорогах и уборки снега увеличилось время поездки через пробки.

Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси Uber. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Однако стоит отметить, что с самого утра цены на такси во всех сервисах просто взлетели, уже по состоянию на 10:00 в некоторых приложениях цены более-менее нормализовались и с левого на правый берег можно доехать не за 800 грн.

Цены на такси Uber. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Напомним, сегодня в Киеве объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.

Кроме того, в столице запретили въезд грузовиков в город. Это поможет уменьшить возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники.

Также мы писали, что из-за непогоды перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Киева в Одессу. Стоит отметить, что в Одесском регионе сейчас очень сложные погодные условия, из-за чего трасса Киев — Одесса полностью перекрыта.