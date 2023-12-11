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Закрытие метро в Киеве — какие решения обсуждают в КГГА

11 декабря 2023 18:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Закрытие метро в Киеве — какие решения обсуждают в КГГА
Виталий Кличко во время инспекции тоннеля метро на станции "Демеевская". Фото: kyivcity.gov.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 8 декабря, в Киеве внезапно закрыли шесть станций метрополитена на синей ветке из-за подтопления перегонного тоннеля. Несмотря на то, что власти Киева не один месяц знали о рисках возникновения критической ситуации, там не считают это серьезной проблемой.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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По словам Андрея Витренко, в КГГА не считают проблемой закрытие шести станций метрополитена. Напротив, утверждают, что столичной власти якобы удалось не допустили масштабной аварии.

"То есть люди в том, что шесть станций метрополитена закрыты, вернулись в 2010 год в развитии своей транспортной инфраструктуры, вообще не видят в этом проблем", — говорит депутат.

И добавляет, что война как фактор не повлияла на функционирование метрополитена. Что касается репутационных потерь и дальнейшей работы транспортной инфраструктуры в столице, эти решения будут дополнительно обсуждаться на ближайшей внеочередной комиссии.

Закрытие метро в Киеве

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как утверждают специалисты, Киевской городской государственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную следственную комиссию.

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