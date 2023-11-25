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Залужный отреагировал на самую массированную атаку РФ на Киев

25 ноября 2023 11:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Залужный отреагировал на самую массированную атаку РФ на Киев
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал рекордную атаку "шахедов" РФ на Киев. Как известно, Россия запустила по Украине около 75 ударных дронов-камикадзе.

Реакцию военачальника на обстрелы опубликовали в Telegram "Мы-Украина".

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Ответ главкома

Журналисты спросили его мнение по поводу сегодняшних обстрелов, на что он ответил очень коротко:

"Это война".

Следует добавить, что свой ответ он дал с улыбкой на лице. Также было видно, что он спешит, поэтому не стал больше отвечать на другие вопросы.

Российские обстрелы столицы

Российские оккупанты 25 ноября атаковали Украину рекордным количеством дронов. Наши защитники сбили большинство из них, однако обломки БпЛА все равно нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Киева.

Также мы писали, что в Киеве и области могут быть отключения электроэнергии из-за ночной вражеской атаки. В регионе проводятся восстановительные работы энергетических объектов.

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