Залужний відреагував на наймасованішу атаку РФ на Київ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: РБК-Україна

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував рекордну атаку "шахедів" РФ на Київ. Як відомо, Росія запустила по Україні близько 75 ударних дронів-камікадзе.

Реакцію воєначальника на обстріли опублікували у Telegram "Ми-Україна".

Читайте також:

Відповідь головкома

Журналісти запитали його думку щодо сьогоднішніх обстрілів, на що він відповів дуже коротко:

"Це війна".

Варто додати, що свою відповідь він дав з усмішкою на обличчі. Також було помітно, що він поспішає, тому не став більше відповідати на інші запитання.

Російські обстріли столиці

Російські окупанти 25 листопада атакували Україну рекордною кількістю дронів. Наші захисники збили більшість із них, проте уламки БпЛА все одно завдали шкоди цивільній інфраструктурі Києва.

Також ми писали, що у Києві та області можуть бути відключення електроенергії через нічну ворожу атаку. В регіоні наразі проводяться відновлювальні роботи енергетичних об'єктів.