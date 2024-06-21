Покушение на Айдоса Садыкова в Киеве — кто является заказчиком нападения

Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков. Фото: скриншот с видео

В Киеве полиция нашла возможных исполнителей покушения на казахского журналиста Айдоса Садыкова. Ими оказались граждане Казахстана, которым уже объявили подозрения.

Об этом сообщила жена журналиста Наталья Садыкова в Facebook и пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Украинская полиция нашла исполнителей покушения на убийство Айдоса Садыкова. Ими оказались двое граждан Казахстана: Мейрам Каратаев 9.05.1991 и Алтай Жаканбаев 8.02.1988. Эти негодяи получили заказ, 2 июня приехали в Киев, жили на съемных квартирах, следили за Айдосом и продумывали преступление", — рассказала женщина.

По ее словам, Каратаев является сотрудником Департамента внутренних дел Костанайской области Казахстана. Она отметила, что "он занимал первые места на соревнованиях по стрельбе среди сотрудников".

"Я не ошиблась, ни когда обвинила в покушении Токаева, ни когда сказала, что стрелял профессионал. Мое восхищение украинцам", — подчеркнула Наталья.

Она добавила, что состояние ее мужа без изменений.

Пост Садыковой. Фото: скриншот

В Офисе генпрокурора сообщили, что задержали подозреваемых — Мейрама Каратаева и Алтая Жаканбаева. Они получили заказ на убийство журналиста.

Получив от заказчика данные о потерпевшем, преступники прибыли в Киев с целью более подробного изучения журналиста, в частности его места жительства, распорядка дня и маршрутов передвижения. Убить журналиста нападавшие планировали с помощью пистолета.

После того как один из злоумышленников подбежал к автомобилю журналиста, он выстрелил в голову Садыкова, что привело к открытому проникающему огнестрельному ранению головного мозга. Затем преступники попытались убежать, выбросив пистолет.

Подозреваемым объявили подозрение в умышленном убийстве совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Фигурантам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, 18 июня в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. К припаркованному на улице авто, в котором находился мужчина с женой, подошел неизвестный и выстрелил.

Впоследствии стало известно, что было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. По словам его жены, неизвестный выстрелил в ее мужа у собственного дома, когда они сидели в автомобиле.

Наталья Садыкова уверена, что заказчик — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Он уже прокомментировал покушение на Айдоса Садыкова. По его словам, рассматривать этот инцидент необходимо исключительно в правовом поле.