Замах на Айдоса Садикова в Києві — хто є замовником нападу

Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Фото: скриншот з відео

У Києві поліція знайшла можливих виконавців замаху на казахського журналіста Айдоса Садикова. Ними виявилися громадяни Казахстану, яким уже оголосили підозри.

Про це повідомили дружина журналіста Наталія Садикова у Facebook та пресслужба Офісу генпрокурора.

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"Українська поліція знайшла виконавців замаху на вбивство Айдоса Садикова. Ними виявилися двоє громадян Казахстану: Мейрам Каратаєв 9.05.1991 і Алтай Жаканбаєв 8.02.1988. Ці негідники отримали замовлення, 2 червня приїхали до Києва, жили на орендованих квартирах, стежили за Айдосом і продумували злочин", — розповіла жінка.

За її словами, Каратаєв є співробітником департаменту внутрішніх справ Костанайської області Казахстану. Вона зазначила, що "він займав перші місця на змаганнях зі стрільби серед співробітників".

"Я не помилилася ні коли звинуватила в замаху Токаєва, ні коли сказала, що стріляв професіонал. Моє захоплення українцям", — наголосила Наталія.

Вона додала, що стан її чоловіка без змін.

Допис Садикової. Фото: скриншот

В Офісі генпрокурора повідомили, що затримали підозрюваних — Мейрама Каратаєва та Алтая Жаканбаєва. Вони отримали замовлення на вбивство журналіста.

Отримавши від замовника дані про потерпілого, злочинці прибули до Києва з метою докладнішого дослідження журналіста, зокрема його місця проживання, розпорядку дня та маршрутів пересування. Убити журналіста нападники планували за допомогою пістолета.

Після того, як один зі зловмисників підбіг до автомобіля журналіста, він вистрілив у голову Садикову, що призвело до відкритого проникаючого вогнепального поранення головного мозку. Потім злочинці спробували втекти, викинувши пістолет.

Підозрюваним оголосили підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від десяти до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 18 червня у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. До припаркованого на вулиці авто, в якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив.

Згодом стало відомо, що було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. За словами його дружини, невідомий вистрелив у її чоловіка біля власного будинку, коли вони сиділи в автомобілі.

Наталія Садикова впевнена, що замовник — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він уже прокоментував замах на Айдоса Садикова. За його словами, розглядати цей інцидент необхідно виключно в правовому полі.