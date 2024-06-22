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Покушение на журналиста Садыкова в Киеве — в Казахстане задержали одного из подозреваемых

22 июня 2024 12:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Покушение на Садыкова 18 июня - в Казахстане сдался один из подозреваемых
Авто журналиста. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Казахстане задержан одного из подозреваемых в покушении на журналиста-оппозиционера в Киеве. Он сам обратился в правоохранительные органы.

Об этом пишет генпрокуратура Казахстана в субботу, 22 июня.

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"Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших это преступление", — говорится в сообщении.

Поэтому генпрокуратура Казахстана направила в компетентные органы Украины следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.

Так, вчера Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел в Казахстане, где его допросили и задержали в подозрении на покушение. Другого подозреваемого — Мейрама Каратаева — разыскивают.

Как известно, пара журналистов Садыковых проживают в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев.

Ранее в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что нападавших на казахского журналиста Айдоса Садыкова объявили в международный розыск.

Жена оппозиционера Наталья Садыкова уверена, что заказчик — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Он уже прокомментировал покушение и заявил, что рассматривать этот инцидент необходимо исключительно в правовом поле.

Киев
стрельба
полиция
Казахстан
покушение

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