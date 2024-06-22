Покушение на Садыкова 18 июня - в Казахстане сдался один из подозреваемых

Авто журналиста. Фото: Нацполиция

В Казахстане задержан одного из подозреваемых в покушении на журналиста-оппозиционера в Киеве. Он сам обратился в правоохранительные органы.

Об этом пишет генпрокуратура Казахстана в субботу, 22 июня.

Читайте также:

Покушение на казахского журналиста в Киеве

"Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших это преступление", — говорится в сообщении.

Поэтому генпрокуратура Казахстана направила в компетентные органы Украины следственное поручение о предоставлении материалов уголовного дела о причастности Жаканбаева и Каратаева к совершенному преступлению.

Так, вчера Жаканбаев самостоятельно обратился в органы внутренних дел в Казахстане, где его допросили и задержали в подозрении на покушение. Другого подозреваемого — Мейрама Каратаева — разыскивают.

Как известно, пара журналистов Садыковых проживают в Украине с 2014 года и имеют статус беженцев.

Ранее в Офисе генпрокурора Украины сообщили, что нападавших на казахского журналиста Айдоса Садыкова объявили в международный розыск.

Жена оппозиционера Наталья Садыкова уверена, что заказчик — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Он уже прокомментировал покушение и заявил, что рассматривать этот инцидент необходимо исключительно в правовом поле.