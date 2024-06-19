В Киеве осудили педофила, который развращал ребенка

Задержанный мужчина. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве мужчина заманил ребенка в свою квартиру, предложив помочь с собачкой, и там совершил развратные действия. Апелляционный суд признал 28-летнего мужчину виновным в развращении 7-летней девочки и приговорил его к восьми годам заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в среду, 19 июня.

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В конце мая 2022 года этот мужчина заметил соседскую девочку на детской площадке и, воспользовавшись отсутствием ее мамы, заманил ее домой, предложив помочь с собачкой. В квартире он совершил развратные действия в отношении ребенка, а затем выпустил его. Сначала в суде мужчина заявлял, что ничего плохого не произошло, а позже утверждал, что вообще не приводил девочку домой.

Апелляционный суд оставил по-прежнему приговор Подольского районного суда Киева, согласно которому мужчина получил восемь лет заключения. Также принято решение о включении информации об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Ранее этот мужчина уже отбыл наказание за умышленное убийство.

Напомним, в Киеве правоохранители столичного метрополитена задержали 19-летнего наркодилера. У парня были при себе наркотики, которые хранил с целью дальнейшего сбыта.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину за ограбление 24-летней киевлянки. Грабитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.