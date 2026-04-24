Главная Киев Зарплаты не соответствуют рискам: сколько зарабатывают работники ЧАЭС

Зарплаты не соответствуют рискам: сколько зарабатывают работники ЧАЭС

Дата публикации 24 апреля 2026 19:48
Зарплаты не соответствуют рискам: сколько зарабатывают работники ЧАЭС
Работники на Чернобыльской АЭС. Фото: Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС"

Несмотря на десятилетия после аварии, работа в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции остается опасной, а уровень оплаты труда — далеким от справедливого. По состоянию на сегодня средняя заработная плата работников ЧАЭС около 28 тысяч гривен.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом экскзлюзивно в эфире Вечір.LIVE заявил заместитель председателя Атомпрофсоюза Павел Прудников.

Какие зарплаты у работников Чернобыльской АЭС

Прудников рассказал, что средняя заработная плата работников "Экоцентра" составляет около 18 тысяч гривен, тогда как на самой ЧАЭС — примерно 28 тысяч гривен.

По его словам, даже через 40 лет после катастрофы специалисты продолжают выполнять критически важную работу в зоне отчуждения. В частности, речь идет о перезахоронении радиоактивных почв и поддержке барьерной функции загрязненных территорий, что сдерживает распространение радиации.

"И работники получают, на мой взгляд, очень позорную, низкую заработную плату, которая не сопоставима с теми рисками, с которыми они сталкиваются при выполнении своих трудовых обязанностей", — отметил заместитель председателя Атомпрофсоюза.

Карина Приходько
Карина Приходько
