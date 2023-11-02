Замглавы КГГА Оленич прокомментировал обвинения САП и НАБУ

Заместитель главы КГГА Петр Оленич. Фото: КГГА

Замглавы КГГА по осуществлению самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития Петр Оленич прокомментировал обвинения против себя со стороны САП и НАБУ. Он заявил, что ведомства "ввели в заблуждение".

Об этом он написал в Telegram.

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По словам чиновника, ведомства ввели в заблуждение с целью умышленного производства о тебе него, в отношении "якобы незаконного проекта решения Киевсовета, на основании которого принято решение об отводе земельного участка".

"На самом деле Департамент земельных ресурсов действовал согласно действующему законодательству, и на основании решения Киевского городского совета. Все разрешения и градостроительная документация были выданы еще в 2017-2018 годах (до занятия мной должности), а проект согласован соответствующими органами власти", — пишет Оленич.

Чиновник утверждает: Департамент всегда оказывал содействие, и предоставлял всю запрашиваемую информацию правоохранительным органам, и сотрудничал со следствием по этому вопросу. Также Оленич заявил о сотрудничестве со следствием при условии беспристрастного следствия.

"Свою правоту и невиновность я буду доказывать правовым способом. А также буду настаивать на выявлении и привлечении к ответственности граждан, введших в заблуждение правоохранителей, предоставив недостоверную информацию по этому делу", — высказался чиновник.

Напомним, что ранее САП и НАБУ сообщили о подозрении Петру Оленичу: ему инкриминируют продажу земли под застройку в столичном парке "Нивки". Также сообщалось, что в Киеве будут судить руководство управления образования Шевченковской РГА КГГА за растрату 1,38 млн гривен на закупку биотуалетов для укрытий в учебных заведениях.