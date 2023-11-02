Заступник голови КМДА Оленич прокоментував звинувачення САП та НАБУ
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку Петро Оленич прокоментував звинувачення проти себе з боку САП та НАБУ. Він заявив, буцімто, відомства "ввели в оману".
Про це він написав в Telegram.
Реакція чиновника на підозру
За словами чиновника, відомства ввели в оману з метою навмисного провадження про тебе нього, стосовно "ніби-то незаконного проєкту рішення Київради, на підставі якого прийнято рішення про відведення земельної ділянки".
"Насправді ж Департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством, і на підставі рішення Київської міської ради. Всі дозволи й містобудівна документація були видані ще у 2017-2018 роках (до зайняття мною посади), а проєкт погоджений відповідними органам влади", — пише Оленич.
Чиновник стверджує: Департамент завжди сприяв, і надавав всю запитувану інформацію правоохоронним органам та співпрацював зі слідством з цього питання. Також Оленич заявив про співпрацю зі слідством за умовою неупередженого слідства.
"Свою правоту і невинуватість я доводитиму у правовий спосіб. А також наполягатиму на виявленні та притягненні до відповідальності громадян, які ввели в оману правоохоронців, надавши недостовірну інформацію щодо цієї справи", — висловився чиновник.
Нагадаємо, що раніше САП та НАБУ повідомили про підозру Петру Оленичу: йому інкримінують продаж землі під забудову у столичному парку "Нивки". Також повідомлялося, що в Києві судитимуть керівництво управління освіти Шевченківської РДА КМДА за розтрату 1,38 млн гривень на закупівлю біотуалетів для укриттів у навчальних закладах.
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