Главная Киев Заместителю мэра Киева Прокопиву изменили меру пресечения

Заместителю мэра Киева Прокопиву изменили меру пресечения

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 16:29
Владимиру Прокопиву изменили меру пресечения
Владимир Прокопив. Фото: УНИАН

Заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву изменили меру пресечения. Ему назначили ночной домашний арест.

Об этом сообщает "Киев24" во вторник, 12 августа.

Читайте также:

Мера пресечения Прокопову

Голосеевский районный суд избрал новую меру пресечения Прокопиву, заменив домашний арест с ношением электронного браслета. Стороны обвиняемого отметили, что это очень жестокое наказание, поскольку тогда заместитель Кличко не может выполнять свои обязанности.

В результате была подана апелляция, чтобы избрать новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 06:00 без электронного браслета. Суд удовлетворил и изменил наказание.

Прокопив заявил, что это решение является позитивным сигналом для Украины, поскольку можно юридическими методами доказать правоту и невиновность.

"Это решение то, которого бы я хотел? Нет, это не так. Но это по крайней мере даст возможность мне работать как депутату", — подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, 17 апреля Прокопиву объявили подозрение в организации схемы переправки уклонистов через границу. Впоследствии он заявил, что "обвинения являются частью подготовки к выборам".

А в октябре прошлого года Прокопив написал заявление на увольнение после расследования журналистов о его имуществе.

Новини.LIVE подробно рассказывали о Прокопиве и скандалах.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
