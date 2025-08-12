Заместителю мэра Киева Прокопиву изменили меру пресечения
Заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву изменили меру пресечения. Ему назначили ночной домашний арест.
Об этом сообщает "Киев24" во вторник, 12 августа.
Мера пресечения Прокопову
Голосеевский районный суд избрал новую меру пресечения Прокопиву, заменив домашний арест с ношением электронного браслета. Стороны обвиняемого отметили, что это очень жестокое наказание, поскольку тогда заместитель Кличко не может выполнять свои обязанности.
В результате была подана апелляция, чтобы избрать новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с 22:00 до 06:00 без электронного браслета. Суд удовлетворил и изменил наказание.
Прокопив заявил, что это решение является позитивным сигналом для Украины, поскольку можно юридическими методами доказать правоту и невиновность.
"Это решение то, которого бы я хотел? Нет, это не так. Но это по крайней мере даст возможность мне работать как депутату", — подчеркнул он.
Что предшествовало
Напомним, 17 апреля Прокопиву объявили подозрение в организации схемы переправки уклонистов через границу. Впоследствии он заявил, что "обвинения являются частью подготовки к выборам".
А в октябре прошлого года Прокопив написал заявление на увольнение после расследования журналистов о его имуществе.
Новини.LIVE подробно рассказывали о Прокопиве и скандалах.
