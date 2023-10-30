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Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня

30 октября 2023 07:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пробки на въезде в Киев — какая ситуация на дорогах сегодня
Украинские военные на блокпосту. Фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сегодня, 30 октября, на въезде в Киев на нескольких участках дороги есть пробки. Водителям придется подождать.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 30 октября на въездах в столицу Украины пробки фиксируются на небольшом промежутке дороги. Если ехать из Броваров, то попасть в Киев можно за 46 минут. Автомобильная очередь сформировалась по дороге близ Быковни, также возле метро Лесная и моста на правый берег Киева.

пробки на въезде в Киев
Пробки на въезде в Киев 30 октября. Фото: Google Maps

Если ехать из Чабанов, то водителям также придется постоять в пробках. По утрам там автомобильная очередь сформировалась на участке трассы в Теремки, возле Ипподрома, Выставочного центра и Голосеевской. Попасть в столицу можно через 41 минуту.

пробки на въезд в Киев
Пробки на въезде в Киев 30 октября. Фото: Google Maps

Одной из основных причин пробок на въезде в Киев является наличие блокпостов вокруг города. Поэтому автомобили иногда могут долго находиться в очередях.

Напомним, что в субботу, 28 октября, в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Предварительно обошлось без пострадавших.

А 27 октября суд продлил арест еще на 60 суток для экс-судди Алексея Тандыра. Его обвиняют в смерти нацгвардейца Вадима Бондаренко в ДТП в мае на блокпосте.

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