Пробки на въезде в Киев сегодня, 10 октября: ситуация на дорогах
Сегодня, 10 октября, на въезде в Киев не зафиксированы серьезные автомобильные пробки. Только на путях из Вишневого придется немного постоять.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Пробки на въезде в Киев
По состоянию на утро 10 октября на въездах в столицу нет многокилометровых пробок. Небольшое скопление автомобилей есть на улице Киевской и Кольцевой дороге, если ехать с Вишневого. Однако это не оказывает значительного влияния на интенсивность движения авто. Если ехать из Броваров, то можно увидеть совсем небольшие скопления транспортных средств.
Известно, что одна из основных причин пробок на въезде в столицу — наличие блокпостов вокруг Киева. Из-за этого машины иногда долго не могут въехать в город, а в час пик колонна автомобилей может растянуться на километры.
Напомним, глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко сообщил, что начиная с 9 октября и в течение следующих нескольких дней, военные и представители органов правопорядка начнут реализацию запланированных мер по безопасности на территории Бориспольского района в Киевской области.
Также мы писали, что Киев страдает от пробок ежедневно в часы пик, многие киевляне часами стоят в тянучках по дороге на работу и домой. Наиболее эффективным методом борьбы с повышенным автомобильным трафиком является развитие общественного транспорта.
Добавим, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.