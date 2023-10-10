Пробки на въезде в Киев сегодня, 10 октября: ситуация на дорогах

Проверка документов на дороге. Фото: google.com

Сегодня, 10 октября, на въезде в Киев не зафиксированы серьезные автомобильные пробки. Только на путях из Вишневого придется немного постоять.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 10 октября на въездах в столицу нет многокилометровых пробок. Небольшое скопление автомобилей есть на улице Киевской и Кольцевой дороге, если ехать с Вишневого. Однако это не оказывает значительного влияния на интенсивность движения авто. Если ехать из Броваров, то можно увидеть совсем небольшие скопления транспортных средств.

Пробки на въезде в Киев 10 октября. Фото: Google Maps

Пробки на въезде в Киев 10 октября. Фото: Google Maps

Известно, что одна из основных причин пробок на въезде в столицу — наличие блокпостов вокруг Киева. Из-за этого машины иногда долго не могут въехать в город, а в час пик колонна автомобилей может растянуться на километры.

Напомним, глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко сообщил, что начиная с 9 октября и в течение следующих нескольких дней, военные и представители органов правопорядка начнут реализацию запланированных мер по безопасности на территории Бориспольского района в Киевской области.

Также мы писали, что Киев страдает от пробок ежедневно в часы пик, многие киевляне часами стоят в тянучках по дороге на работу и домой. Наиболее эффективным методом борьбы с повышенным автомобильным трафиком является развитие общественного транспорта.

Добавим, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.