Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 10 жовтня: ситуація на дорогах

Перевірка документів на дорозі. Фото: google.com

Сьогодні, 10 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано серйозних автомобільних заторів. Лише на шляхах із Вишневого доведеться трохи постояти.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 10 жовтня на в'їздах до столиці немає багатокілометрових заторів. Невелике скупчення автомобілів є на вулиці Київській та на Кільцевій дорозі, якщо їхати з Вишневого. Однак це не має значного впливу на інтенсивність руху авто. Якщо їхати з Броварів, то можна побачити зовсім невеликі скупчення транспортних засобів.

Затори на в'їзді до Києва 10 жовтня. Фото: Google Maps

Затори на в'їзді до Києва 10 жовтня. Фото: Google Maps

Відомо, що одна з основних причин заторів на в'їзді до столиці — це наявність блокпостів навколо Києва. Через це автівки іноді довго не можуть в'їхати до міста, а під час години пік колона автомобілів може розтягнутися аж на кілометри.

Нагадаємо, голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що починаючи з 9 жовтня та протягом наступних декількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району у Київській області.

Також ми писали, що Київ страждає від заторів щодня у години пік, багато киян годинами стоїть в тягнучках дорогою на роботу і додому. Найефективнішим методом боротьби з підвищеним автомобільним трафіком є розвиток громадського транспорту.

Додамо, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якість повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.