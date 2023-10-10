Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 10 жовтня: ситуація на дорогах
Сьогодні, 10 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано серйозних автомобільних заторів. Лише на шляхах із Вишневого доведеться трохи постояти.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзді до Києва
Станом на ранок 10 жовтня на в'їздах до столиці немає багатокілометрових заторів. Невелике скупчення автомобілів є на вулиці Київській та на Кільцевій дорозі, якщо їхати з Вишневого. Однак це не має значного впливу на інтенсивність руху авто. Якщо їхати з Броварів, то можна побачити зовсім невеликі скупчення транспортних засобів.
Відомо, що одна з основних причин заторів на в'їзді до столиці — це наявність блокпостів навколо Києва. Через це автівки іноді довго не можуть в'їхати до міста, а під час години пік колона автомобілів може розтягнутися аж на кілометри.
Нагадаємо, голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що починаючи з 9 жовтня та протягом наступних декількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району у Київській області.
Також ми писали, що Київ страждає від заторів щодня у години пік, багато киян годинами стоїть в тягнучках дорогою на роботу і додому. Найефективнішим методом боротьби з підвищеним автомобільним трафіком є розвиток громадського транспорту.
Додамо, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якість повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.