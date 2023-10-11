Пробки на въезде в Киев сегодня, 11 октября: ситуация на дорогах

Украинские военные на блокпосте. Фото: google.com

Сегодня, 11 октября, на въезде в Киев не зафиксировано автомобильных пробок. Водителям нужно будет постоять только после заезда в столицу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 11 октября на въездах в город нет сильных пробок. Если ехать из Вишневого, то водителям совсем не придется ждать. Сейчас на дорогах нет большого скопления автомобилей. Минимальные пробки зафиксированы на дороге Бровары — Киев. Однако это не имеет значительного влияния на интенсивность движения.

Пробки на въезде в Киев 11 октября. Фото: Google Maps

Пробки на въезде в Киев 11 октября. Фото: Google Maps

Сейчас одна из основных причин пробок на въезде в столицу — это наличие блокпостов вокруг города. Из-за этого автомобили иногда долго не могут въехать в Киев, а во время часа пик колонна автомобилей может растянуться аж на километры.

Напомним, глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко сообщил, что, начиная с 9 октября и в течение следующих нескольких дней, военные и представители органов правопорядка приступят к реализации запланированных мер по безопасности на территории Бориспольского района в Киевской области.

Также мы писали, что Киев страдает от пробок ежедневно в часы пик, многие киевляне часами стоят в тянучках по дороге на работу и домой. Наиболее эффективным методом борьбы с повышенным автомобильным трафиком является развитие общественного транспорта.