Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 11 жовтня: ситуація на дорогах
Сьогодні, 11 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано автомобільних заторів. Водіям потрібно буде постояти лише після заїзду до столиці.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Затори на в'їзді до Києва
Станом на ранок 11 жовтня на в'їздах до міста немає сильних заторів. Якщо їхати з Вишневого, то водіям зовсім не доведеться чекати. Наразі на шляхах немає великого скупчення автомобілей. Мінімальні затори зафіксовано на дорозі Бровари — Київ. Однак це не має значного впливу на інтенсивність руху.
Наразі одна з основних причин заторів на в'їзді до столиці — це наявність блокпостів навколо міста. Через це автомобілі іноді довго не можуть в'їхати до Києва, а під час години пік колона автомобілів може розтягнутися аж на кілометри.
Нагадаємо, голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що, починаючи з 9 жовтня та протягом наступних декількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району в Київській області.
Також ми писали, що Київ страждає від заторів щодня у години пік, багато киян годинами стоїть в тягнучках дорогою на роботу і додому. Найефективнішим методом боротьби з підвищеним автомобільним трафіком є розвиток громадського транспорту.