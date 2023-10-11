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Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 11 жовтня: ситуація на дорогах

11 жовтня 2023 07:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 11 жовтня: ситуація на дорогах
Українські військові на блокпосту. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано автомобільних заторів. Водіям потрібно буде постояти лише після заїзду до столиці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 11 жовтня на в'їздах до міста немає сильних заторів. Якщо їхати з Вишневого, то водіям зовсім не доведеться чекати. Наразі на шляхах немає великого скупчення автомобілей. Мінімальні затори зафіксовано на дорозі Бровари — Київ. Однак це не має значного впливу на інтенсивність руху.

Затори на в'їзді до Києва 11 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 11 жовтня. Фото: Google Maps
Затори на в'їзді до Києва 11 жовтня
Затори на в'їзді до Києва 11 жовтня. Фото: Google Maps

Наразі одна з основних причин заторів на в'їзді до столиці — це наявність блокпостів навколо міста. Через це автомобілі іноді довго не можуть в'їхати до Києва, а під час години пік колона автомобілів може розтягнутися аж на кілометри. 

Нагадаємо, голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що, починаючи з 9 жовтня та протягом наступних декількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району в Київській області.

Також ми писали, що Київ страждає від заторів щодня у години пік, багато киян годинами стоїть в тягнучках дорогою на роботу і додому. Найефективнішим методом боротьби з підвищеним автомобільним трафіком є розвиток громадського транспорту.

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