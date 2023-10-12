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Пробки на въезде в Киев сегодня, 12 октября: ситуация на дорогах

12 октября 2023 07:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пробки на въезде в Киев сегодня, 12 октября: ситуация на дорогах
Украинские военные на блокпосте. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 12 октября, на въезде в Киев зафиксированы незначительные автомобильные пробки со стороны Броваров. Водителям придется немного подождать, чтобы заехать в столицу.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 12 октября на въездах в Киев нет сильных пробок. Незначительные очереди из автомобилей наблюдаются перед Быковней, если ехать со стороны Броваров. Однако это не имеет значительного влияния на интенсивность движения. Также пробки зафиксированы в городе. Если ехать из Вишневого, то водителям совсем не придется ждать.

Пробки на въезде в Киев 12 октября
Пробки на въезде в Киев 12 октября. Фото: Google Maps
Пробки на въезде в Киев 12 октября
Пробки на въезде в Киев 12 октября. Фото: Google Maps

Отметим, что одна из основных причин пробок на въезде в столицу — наличие блокпостов вокруг Киева. В результате автомобили иногда долго не могут въехать в город.

Напомним, глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко сообщил, что, начиная с 9 октября и в течение следующих нескольких дней, военные и представители органов правопорядка приступят к реализации запланированных мер по безопасности на территории Бориспольского района в Киевской области.

Также мы писали, что директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

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