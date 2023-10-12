Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 12 жовтня: ситуація на дорогах

Українські військові на блокпосту. Фото: google.com

Сьогодні, 12 жовтня, на в'їзді до Києва зафіксовано незначні автомобільні затори зі сторони Броварів. Водіям доведеться трохи зачекати, щоб заїхати до столиці.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 12 жовтня на в'їздах до Києва немає сильних заторів. Незначні черги з автомобілей спостерігаються перед Биківнею, якщо їхати зі сторони Броварів. Однак це не має значного впливу на інтенсивність руху. Також затори зафіксовано в місті. Якщо їхати з Вишневого, то водіям зовсім не доведеться чекати.

Затори на в'їзді до Києва 12 жовтня. Фото: Google Maps

Затори на в'їзді до Києва 12 жовтня. Фото: Google Maps

Зазначимо, що однією з основних причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста.

Нагадаємо, голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що, починаючи з 9 жовтня та протягом наступних декількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району в Київській області.

Також ми писали, що директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якість повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.