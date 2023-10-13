Пробки на въезде в Киев сегодня, 13 октября: ситуация на дорогах

Украинские военные на блокпосте. Фото: google.com

Сегодня, 13 октября, на въезде в Киев наблюдаются автомобильные пробки со стороны Броваров. Однако это не оказывает значительного влияния на интенсивность движения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезде в Киев

По состоянию на утро 13 октября на въездах в столицу Украины не зафиксированы сильные пробки. Сейчас очереди из автомобилей есть перед Быковней, если ехать со стороны Броваров. Однако водителям не придется слишком долго ждать, чтобы въехать в Киев. Также незначительные пробки зафиксированы в городе. Если ехать из Вишневого, то водителям совсем не придется ждать.

Пробки на въезде в Киев 13 октября. Фото: Google Maps

Пробки на въезде в Киев 13 октября. Фото: Google Maps

Одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение блокпостов вокруг города. В результате этого автомобили иногда долго не могут въехать в Киев, а в час пик колонна авто может растянуться на километры.

Напомним, глава Бориспольской районной администрации Руслан Дяченко сообщил, что, начиная с 9 октября и в течение следующих нескольких дней, военные и представители органов правопорядка приступят к реализации запланированных мер по безопасности на территории Бориспольского района в Киевской области.

Также мы писали, что директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.