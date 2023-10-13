Затори на в'їзді до Києва сьогодні, 13 жовтня: ситуація на дорогах

Українські військові на блокпосту. Фото: google.com

Сьогодні, 13 жовтня, на в'їзді до Києва спостерігаються автомобільні затори зі сторони Броварів. Однак це не має значного впливу на інтенсивність руху.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Затори на в'їзді до Києва

Станом на ранок 13 жовтня на в'їздах до столиці України не зафіксовано сильних заторів. Наразі черги з автомобілей є перед Биківнею, якщо їхати зі сторони Броварів. Однак водіям не доведеться надто довго чекати, аби заїхати в Київ. Також незначні затори зафіксовано в місті. Якщо їхати з Вишневого, то водіям зовсім не доведеться чекати.

Затори на в'їзді до Києва 13 жовтня. Фото: Google Maps

Затори на в'їзді до Києва 13 жовтня. Фото: Google Maps

Однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення блокпостів навколо міста. Внаслідок цього автомобілі іноді довго не можуть в'їхати до Києва, а під час години пік колона авто може розтягнутися на кілометри.

Нагадаємо, голова Бориспільської районної адміністрації Руслан Дяченко повідомив, що, починаючи з 9 жовтня та протягом наступних декількох днів, військові та представники органів правопорядку розпочнуть реалізацію запланованих заходів щодо безпеки на території Бориспільського району в Київській області.

Також ми писали, що директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якість повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.