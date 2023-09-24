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Пробки на въезде в Киев сегодня, 24 сентября: ситуация на дорогах столицы

24 сентября 2023 11:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пробки на въездах в Киев 24 сентября: актуальное состояние, причины, время задержки
Пробка на дороге. Фото: Факты
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

По состоянию на утро 24 сентября больших пробок на въезде в Киев не наблюдается. Незначительные скопления автомобилей можно увидеть со стороны Броваров у станции метро Лесная.

Об этом сообщил корреспондент Новости.LIVE.

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Что известно

По состоянию на субботу, 23 сентября, на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые большие пробки. Только на въезде возле метро Лесная есть небольшое скопление машин, однако это не влияет на интенсивность движения автомобилей.

Пробки на въезде в Киев
Небольшая пробка возле станции метро Лесная. Фото: Google Maps

На сегодняшний день одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение военных блокпостов вокруг Киева. Из-за этого автомобилей подолгу не могут въехать в столицу. В час пик колонна из машин может растянуться на многие километры.

Напоминаем, что в Киевской области на въезде в столицу все растут пробки.

Ранее мы сообщали, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

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