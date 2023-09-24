Пробки на въездах в Киев 24 сентября: актуальное состояние, причины, время задержки

Пробка на дороге. Фото: Факты

По состоянию на утро 24 сентября больших пробок на въезде в Киев не наблюдается. Незначительные скопления автомобилей можно увидеть со стороны Броваров у станции метро Лесная.

Об этом сообщил корреспондент Новости.LIVE.

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Что известно

По состоянию на субботу, 23 сентября, на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые большие пробки. Только на въезде возле метро Лесная есть небольшое скопление машин, однако это не влияет на интенсивность движения автомобилей.

Небольшая пробка возле станции метро Лесная. Фото: Google Maps

На сегодняшний день одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение военных блокпостов вокруг Киева. Из-за этого автомобилей подолгу не могут въехать в столицу. В час пик колонна из машин может растянуться на многие километры.

Напоминаем, что в Киевской области на въезде в столицу все растут пробки.

Ранее мы сообщали, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.