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Затори на в’їзді у Київ сьогодні, 24 вересня: ситуація на дорогах столиці

24 вересня 2023 11:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Затори на в’їздах до Києва 24 вересня: актуальний стан, причини, час затримки
Затор на дорозі. Фото: Факти
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Станом на ранок 24 вересня великих заторів на в'їзді до Києва не спостерігається. Незначні скупчення автомобілів можна побачити з боку Броварів біля станції метро Лісова.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Що відомо

Станом на суботу, 23 вересня, на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових великих заторів. Лише на в'їзді біля метро Лісова є невелике скупчення машин, про те це не впливає на інтенсивність руху автомобілів.

Затори на в'їзді до Києва
Невеликий затор біля станції метро Лісова. Фото: Google Maps 

На сьогоднішній день однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення військових блокпостів навколо Києва. Через це автомобілі подовгу не можуть в'їхати до столиці. У годину пік колона з машин може розтягнутися на багато кілометрів.

Нагадуємо, що у Київській області на в'їзді до столиці все зростають затори.

Раніше ми повідомляли, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якість повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.

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