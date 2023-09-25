Пробки на въезде в Киев сегодня, 25 сентября: ситуация на дорогах столицы

Проверка документов на дороге. Фото: Цензор.НЕТ

Сегодня утром, 25 сентября, на въезде в Киев зафиксированы большие пробки. Скопление автомобилей можно увидеть со стороны Броваров и Чабанов.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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Пробки на въезд в Киев

Со стороны Броваров наблюдаются большие пробки возле Быковни, а также рядом с метро "Дарница" и "Левобережная". Незначительные скопления авто возле "Гидропарка" и "Лесной"

Пробки со стороны Броваров. Фото: Google Maps

На Одесской трассе под Киевом с самого утра "стоит" дорожное движение. Водителям приходится долго ждать, чтобы заехать в столицу.

Пробки со стороны Чабанов. Фото: Google Maps

Вероятно, проблемы с движением возникли из-за остановки автомобилей на КПП.

Напомним, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

Также мы писали, что транспортный эксперт и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" рассказал в интервью Новини.LIVE, как сделать общественный транспорт более удобным и эффективным в использовании.