Пробки на въездах в Киев 30 сентября: актуальное состояние, причины, время задержки

Пробки на въезде в Киев. Фото: Новини.

Сегодня утром, 26 сентября, на въезде в Киев не зафиксированы большие пробки. Незначительные скопления автомобилей можно увидеть на Броварском проспекте, а также со стороны поселка городского типа Коцюбинское.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE.

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По состоянию на утро 30 сентября на въездах в Киев не зафиксированы многокилометровые большие пробки. Лишь небольшое скопление авто возможно на Броварском проспекте в столице, а также со стороны Коцюбинского в Святошинском районе. Это не влияет на интенсивность движения автомобилей.

Пробки на въезде в Киев. Фото: Google Maps

Пробки на въезде в Киев. Фото: Google Maps

На сегодняшний день одной из главных причин пробок на въезде в столицу является размещение военных блокпостов вокруг Киева. Поэтому автомобили подолгу не могут въехать в столицу. В час пик колонна из машин может растянуться на многие километры.

Напомним, директор Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КМВА Александр Возный порекомендовал не использовать ежедневно свой автомобиль, поскольку это негативно сказывается на качестве воздуха в Киеве. По его данным, в столице насчитали более 1 млн автомобилей.

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