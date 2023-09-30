Затори на в’їздах до Києва 30 вересня: актуальний стан, причини, час затримки

Затори на в’їзді у Київ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні зранку, 26 вересня, на в'їзді до Києва не зафіксовано великих заторів. Незначні скупчення автомобілів можна побачити на Броварському проспекті, а також з боку селища міського типу Коцюбинське.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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Станом на ранок 30 вересня на в'їздах до Києва не зафіксовано багатокілометрових великих заторів. Лише невелике скупчення авто можливе на Броварському проспекті в столиці, а також з боку смт Коцюбинське в Святошинському районі. Це не впливає на інтенсивність руху автомобілів.

Затори на в'їзді у Київ. Фото: Google Maps

Затори на в'їзді у Київ. Фото: Google Maps

На сьогодні однією з головних причин заторів на в'їзді до столиці є розміщення військових блокпостів навколо Києва. Через це автомобілі подовгу не можуть в'їхати до столиці. У годину пік колона з машин може розтягнутися на багато кілометрів.

Нагадаємо, директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМВА Олександр Возний порекомендував не використовувати щоденно своє авто, оскільки це негативно позначається на якості повітря в Києві. За його даними, у столиці нарахували понад 1 млн автівок.

Також ми писали, що транспортний експерт та співзасновник ГО "Пасажири Києва" розповів в інтервʼю Новини.LIVE, як зробити громадський транспорт зручнішим та ефективнішим у використанні.