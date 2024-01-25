Заваливают шприцами и окурками — укрытие в Киеве стало притоном для наркоманов

Неожиданный гость в укрытии в Голосеевском районе Киева. Фото: скриншот

В Голосеевском районе Киева сделали дорогостоящий ремонт за четыре миллиона гривен в укрытии. Бомбоубежище в жилом доме всегда открыто и в скором времени оно стало притоном для наркоманов, которые разбрасывают там шприцы и окурки.

Об этом сообщает РБК-Украины.

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Притон для наркоманов в укрытии

Сообщается, что работы стоили 4 320 203 грн, чуть меньше изначально запланированных 4 484 609 грн, и длились четыре месяца, закончившись в декабре.

Впрочем, сейчас неожиданные гости укрытия используют его для употребления наркотиков, особенно потому, что рядом, по адресу Голосеевский проспект 90, расположена аптека, выдающая метадон.

Укрытие теперь полно шприцев, окурков, и нередко там ночуют наркоманы. Жители дома сталкиваются с этой проблемой, когда спускаются в бомбоубежище, и беспокоятся о своей безопасности, так как в помещении отсутствует мобильная связь.

Наркоманы в укрытии. Фото: РБК-Украина

Полиция, по словам одной из активисток, не может принять меры, так как наркозависимые находятся на учете и получают лечение. Жители обратились к ЖЭКу с просьбой разрешить закрывать укрытие вне периодов тревоги, но получили отказ. Впрочем, они обещают поставить на дверях укрытия электронный замок, который будет разблокировать двери только в моменты воздушной тревоги.

Наркоманы в укрытии. Фото: РБК-Украина

Наркоманы в укрытии. Фото: РБК-Украина

Что говорят в полиции

Тем временем сотрудники полиции утверждают, что в Голосеевском районе Киева имеется 19 подобных бомбоубежищ, которые потерпают от аналогичных проблем. В этих местах часто встречаются наркозависимые или бездомные, превращающие убежища в мусорные свалки и места с плохими санитарными условиями.

Напомним, что в Киеве будут судить начальника Управления Святошинской районной государственной администрации за растрату средств, предназначенных на ремонт укрытий. В общей сложности речь идет о сумме в размере 684 тысяч гривен.

Кроме того, в Соломенском районе Киева укрытие залило фекалиями. Это продолжалось в течение трех дней в доме по улице Метростроевская, 11. В свою очередь в Соломенской райгосадминистрации говорят, что последствия устранили, однако местные жители отрицают это.