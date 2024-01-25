Завалюють шприцами та недопалками — укриття у Києві стало притоном для наркоманів
У Голосіївському районі Києва зробили дорогий ремонт за чотири мільйони гривень в укритті. Бомбосховище у житловому будинку завжди відкрите і незабаром воно стало кублом для наркоманів, які розкидають там шприци та недопалки.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Притон для наркоманів у укритті
Повідомляється, що роботи коштували 4 320 203 грн, трохи менше запланованих 4 484 609 грн, і тривали чотири місяці, закінчившись у грудні.
Втім, зараз несподівані гості укриття використовують його для вживання наркотиків, особливо тому, що поряд, за адресою Голосіївський проспект 90, розташована аптека, яка видає метадон.
Укриття тепер повне шприців, недопалків, і нерідко там ночують наркомани. Мешканці будинку стикаються з цією проблемою, коли спускаються в бомбосховище, і турбуються про свою безпеку, оскільки у приміщенні відсутній мобільний зв'язок.
Поліція, за словами однієї з активісток, не може вжити заходів, оскільки наркозалежні перебувають на обліку та отримують лікування. Жителі звернулися до ЖЕКу з проханням дозволити закривати укриття поза періодами тривоги, але отримали відмову. Втім, вони обіцяють поставити на дверях укриття електронний замок, який буде розблоковувати двері лише в моменти повітряної тривоги.
Що кажуть у поліції
Тим часом співробітники поліції стверджують, що в Голосіївському районі Києва є 19 подібних бомбосховищ, які страждають від аналогічних проблем. У цих місцях часто зустрічаються наркозалежні або безпритульні, що перетворюють укриття на сміттєзвалища та місця з поганими санітарними умовами.
Нагадаємо, що у Києві судитимуть начальника Управління Святошинської районної державної адміністрації за розтрату коштів, призначених на ремонт укриттів. Загалом йдеться про суму у розмірі 684 тисячі гривень.
Крім того, у Солом'янському районі Києва укриття залило фекаліями. Це тривало протягом трьох днів у будинку на вулиці Метробудівській, 11. Своєю чергою у Солом'янській райдержадміністрації кажуть, що наслідки усунули, проте місцеві жителі заперечують це.
Читайте Новини.LIVE!