Завалюють шприцами та недопалками — укриття у Києві стало притоном для наркоманів

Несподіваний гість в укритті у Голосіївському районі Києва. Фото: скриншот

У Голосіївському районі Києва зробили дорогий ремонт за чотири мільйони гривень в укритті. Бомбосховище у житловому будинку завжди відкрите і незабаром воно стало кублом для наркоманів, які розкидають там шприци та недопалки.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Читайте також:

Притон для наркоманів у укритті

Повідомляється, що роботи коштували 4 320 203 грн, трохи менше запланованих 4 484 609 грн, і тривали чотири місяці, закінчившись у грудні.

Втім, зараз несподівані гості укриття використовують його для вживання наркотиків, особливо тому, що поряд, за адресою Голосіївський проспект 90, розташована аптека, яка видає метадон.

Укриття тепер повне шприців, недопалків, і нерідко там ночують наркомани. Мешканці будинку стикаються з цією проблемою, коли спускаються в бомбосховище, і турбуються про свою безпеку, оскільки у приміщенні відсутній мобільний зв'язок.

Наркомани в укритті. Фото: РБК-Україна

Поліція, за словами однієї з активісток, не може вжити заходів, оскільки наркозалежні перебувають на обліку та отримують лікування. Жителі звернулися до ЖЕКу з проханням дозволити закривати укриття поза періодами тривоги, але отримали відмову. Втім, вони обіцяють поставити на дверях укриття електронний замок, який буде розблоковувати двері лише в моменти повітряної тривоги.

Наркомани в укритті. Фото: РБК-Україна

Наркомани в укритті. Фото: РБК-Україна

Що кажуть у поліції

Тим часом співробітники поліції стверджують, що в Голосіївському районі Києва є 19 подібних бомбосховищ, які страждають від аналогічних проблем. У цих місцях часто зустрічаються наркозалежні або безпритульні, що перетворюють укриття на сміттєзвалища та місця з поганими санітарними умовами.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть начальника Управління Святошинської районної державної адміністрації за розтрату коштів, призначених на ремонт укриттів. Загалом йдеться про суму у розмірі 684 тисячі гривень.

Крім того, у Солом'янському районі Києва укриття залило фекаліями. Це тривало протягом трьох днів у будинку на вулиці Метробудівській, 11. Своєю чергою у Солом'янській райдержадміністрації кажуть, що наслідки усунули, проте місцеві жителі заперечують це.