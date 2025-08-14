Работнице КГГА объявлено о подозрении из-за служебной халатности — полиция

Работнице КГГА объявили подозрение. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве работницу коммунальной организации КГГА подозревают в служебной халатности. Она закупила 200 бодикамер для "Муниципальной охраны" столицы, которые не соответствовали техническим требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в четверг, 14 августа.

Реклама

Читайте также:

Служащую подозревают в нанесении ущерба бюджету на 1,7 млн грн

По данным следствия, в рамках годовой потребности предприятия было запланировано приобрести 200 бодикамер стоимостью почти 2 млн грн. Ответственная за проведение тендера чиновница признала победителем частную компанию, не проверив соответствие продукции техническим требованиям.

В итоге охранники получили оборудование, характеристики которого не соответствовали служебным потребностям. Такие действия привели к убыткам бюджета Киева на сумму около 1,7 млн грн.

Работницу подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем тяжкие последствия. Ей грозит до пяти лет лишения свободы с дополнительным наказанием в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, руководителю коммунального предприятия в Киеве объявлено подозрение в содействии хищению 400 тыс. гривен.

А также стало известно, что о подозрении было объявлено двум работникам КГГА, которые могут быть причастны к растратам бюджета.