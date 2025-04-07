В Киеве будут судить предпринимателя, завладевшего 10 млн грн государственных средств

Правоохранители и обвиняемый. Фото: Полиция Киева/Telegram

В Киеве правоохранители направили обвинительный акт в суд в отношении частного предпринимателя. Мужчину подозревают в присвоении почти 10 миллионов грн государственных средств.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в понедельник, 7 апреля.

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Правоохранители установили, что злоумышленник внес недостоверные данные в официальные документы и завладел средствами, предназначенными на закупку каменной соли для промышленного использования. Подозреваемым оказался 42-летний директор общества с ограниченной ответственностью.

Во время следствия полицейские установили, что в декабре 2022 года предприниматель заключил договор о закупке каменной соли на общую сумму почти 10 миллионов грн с коммунальным предприятием "Дорожно-эксплуатационное управление Оболонского района".

Впоследствии выяснилось, что частный предприниматель внес ложную информацию в договор о поставках технической соли коммунальному предприятию и получил за это деньги из местного бюджета. Однако, более 1000 тонн технической соли было доставлено только на бумаге. В реальности коммунальщики ее не получили.

Итак, благодаря налаженной схеме фигурант завладел почти 10 миллионами грн государственных средств. Сейчас следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Скриншот сообщения полиции Киева/Facebook

Ранее мы писали о том, что в Киеве продолжаются коррупционные скандалы по госзакупкам. За последние пять лет Госаудитслужба выявила нарушений на 444,5 млн грн.

Также мы сообщали, что в Киеве заместителя директора КП "Киевводфонд" и двух руководителей подрядных компаний обвиняют в растрате почти 500 тысяч грн при строительстве артезианской скважины на Оболони.