У Києві судитимуть підприємця, що заволодів 10 млн грн державних коштів

Правоохоронці та обвинувачений. Фото: Поліція Києва/Telegram

У Києві правоохоронці скерували обвинувальний акт до суду відносно приватного підприємця. Чоловіка підозрюють у привласненні майже 10 мільйонів грн державних коштів.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у понеділок, 7 квітня.

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Правоохоронці встановили, що зловмисник вніс недостовірні дані до офіційних документів та заволодів коштами, призначеними на закупівлю кам’яної солі для промислового використання. Підозрюваним виявився 42-річний директор товариства з обмеженою відповідальністю.

Під час слідства поліціянти встановили, що у грудні 2022 року підприємець уклав договір про закупівлю кам'яної солі на загальну суму майже 10 мільйонів грн з комунальним підприємством "Шляхово-експлуатаційне управління Оболонського району".

Згодом з’ясувалося, що приватний підприємець вніс неправдиву інформацію в договір про постачання технічної солі комунальному підприємству та отримав за це гроші з місцевого бюджету. Однак, більш ніж 1000 тонн технічної солі було доставлено лише на папері. В реальності комунальники її не отримали.

Отже, завдяки налагодженій схемі фігурант заволодів майже 10 мільйонами грн державних коштів. Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Обвинуваченому загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Скриншот повідомлення поліції Києва/Facebook

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