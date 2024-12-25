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Убытки на 139 млн грн — разыскивают экс-главу Киевметрополитена

25 декабря 2024 00:03
Катерина Османская - Редактор
Брагнисского разыскивают - что известно
Экс-глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский. Фото: соцсети Брагинского
Катерина Османская - Редактор

Бывший руководитель КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский объявлен в розыск Министерством внутренних дел Украины. Он подозревается в служебной халатности, которая привела к значительным убыткам городскому бюджету и серьезным проблемам в работе метрополитена.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины во вторник, 24 декабря.

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В ноябре 2024 года прокуратура сообщила Брагинскому о подозрении по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

По данным следствия, он ненадлежаще выполнял служебные обязанности:

  • Не оценивал риски чрезвычайных ситуаций на объектах метрополитена.
  • Не принимал меры по поддержанию конструкций станций в надлежащем состоянии.
  • Игнорировал дефекты конструкций тоннелей, что повлекло их повреждение, образование трещин, попадание воды в туннели и нарушение гидроизоляции.

В декабре 2023 года из-за разрушения тоннелей движение поездов между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" было приостановлено.

В результате городскому бюджету нанесен ущерб на 138,5 млн грн. КП "Киевский метрополитен" недополучило доходы на сумму около 26 млн грн.

В марте 2024 года Брагинский был уволен после расследования журналистов, обнаруживших дорогие квартиры и земельные участки, записанные на его родственников.

Дата исчезновения экс-директора указана 20 июня 2024 года. По информации МВД, его последний раз видели в Киеве.

Напомним, в метро Киева почти год назад произошла разгерметизация на некоторых станциях синей ветки. В настоящее время их открыли для пассажиров, потратив на восстановление станций около полумиллиарда гривен.

В Киеве 1 декабря открыли Подольско-Воскресенский мост, который строили более 30 лет. За это время на него было потрачено более 20 миллиардов гривен.

Киев махинации коррупция метро финансы Виктор Брагинский

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