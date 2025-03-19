В Киеве экс-директор завода присвоил 520 тыс. грн - детали

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили бывшего руководителя по логистике и снабжению "Киевского электровагоноремонтного завода". Он заключил договор на поставку подшипников для "Укрзализныци" по завышенной цене.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в среду, 19 марта.

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Так, экс-чиновник заключил договор на поставку подшипников для "Укрзализныци" с подрядной компанией, для которой его сообщник обеспечил победу в открытых торгах. Речь идет о бывшем начальнике отдела материально-технического снабжения.

Вручение подозрения. Фото: Нацполиция

"В дальнейшем дельцы закупили у подрядчика 240 подшипников, завысив цену на каждом в более чем две тысячи гривен", — уточнили в полиции.

Правоохранители выяснили, что таким образом было присвоено 522 тысячи гривен. Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении, им грозит лишение свободы до восьми лет.

Скриншот поста полиции

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что экс-чиновник перед проведением закупки намеренно не собрал информацию о производителях, поставщиках и рыночной стоимости подшипников, которые закупались.

Также с целью предоставления преимущества конкретному поставщику, который не является производителем подшипников, он служебной запиской предоставил незаконное указание подчиненным провести упрощенную процедуру закупки.

Киевский электровагоноремонтный завод. Фото: Киевская городская прокуратура

"При этом он не рассмотрел ни возможность закупки подшипников по более низким ценам непосредственно у производителя, ни возможность приобрести аналогичные подшипники у дистрибьютора", — говорится в посте.

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, должностным лицам "Киевзеленстроя" объявили подозрения в незаконном завладении более 5 миллионами гривен на ремонтах парков и скверов.

Также в столице разоблачили на коррупции чиновника налоговой.