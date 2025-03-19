В Киеве экс-директор завода присвоил 520 тыс. грн - детали

Убытки на 520 тыс. грн — в Киеве разоблачили экс-директора завода
В Киеве разоблачили бывшего руководителя по логистике и снабжению "Киевского электровагоноремонтного завода". Он заключил договор на поставку подшипников для "Укрзализныци" по завышенной цене.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в среду, 19 марта.
Завысил цену для Укрзализныци
Так, экс-чиновник заключил договор на поставку подшипников для "Укрзализныци" с подрядной компанией, для которой его сообщник обеспечил победу в открытых торгах. Речь идет о бывшем начальнике отдела материально-технического снабжения.
"В дальнейшем дельцы закупили у подрядчика 240 подшипников, завысив цену на каждом в более чем две тысячи гривен", — уточнили в полиции.
Правоохранители выяснили, что таким образом было присвоено 522 тысячи гривен. Следователи сообщили злоумышленникам о подозрении, им грозит лишение свободы до восьми лет.
В Киевской городской прокуратуре уточнили, что экс-чиновник перед проведением закупки намеренно не собрал информацию о производителях, поставщиках и рыночной стоимости подшипников, которые закупались.
Также с целью предоставления преимущества конкретному поставщику, который не является производителем подшипников, он служебной запиской предоставил незаконное указание подчиненным провести упрощенную процедуру закупки.
"При этом он не рассмотрел ни возможность закупки подшипников по более низким ценам непосредственно у производителя, ни возможность приобрести аналогичные подшипники у дистрибьютора", — говорится в посте.
Напомним, должностным лицам "Киевзеленстроя" объявили подозрения в незаконном завладении более 5 миллионами гривен на ремонтах парков и скверов.
Также в столице разоблачили на коррупции чиновника налоговой.
Читайте Новини.LIVE!