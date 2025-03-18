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Депутат Київради та двоє чиновників вийшли з-під варти

18 березня 2025 11:45
Карина Приходько - Редактор
Корупційні скандали — депутат Київради та двоє чиновників вийшли з-під варти
Депутат Київради Михайло Терентьєв. Фото: Facebook
Карина Приходько - Редактор

Депутат Київської міської ради Михайло Терентьєв та ще двоє комунальників вийшли з-під варти. На них поклали низку обов'язків, зокрема, носити електронний браслет.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков, посилаючись на джерела в НАБУ, у вівторок, 18 березня. 

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Новіков розповів, що з-під варти вийшли:

  • депутат Київради Михайло Терентьєв,
  • перший заступник директора комунального підприємства "Спецжитлофонд" Юрій Леонов,
  • заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта.

Це трапилося після внесення застав у розмірі 20 млн грн, 4,5 млн грн та 7 млн грн відповідно. Однак на них поклали низку обов'язків, зокрема, носити електронний браслет.

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Скриншот допису Олега Новікова

Нагадаємо, минулого тижня Віталій Кличко звільнив з посад Леонова та Мушту, а партія "УДАР" відкликала Терентьєва з депутатів Київради. 

Відомо, що в лютому НАБУ провела масштабні обшуки, зокрема, й серед посадовців КМДА в рамках операції "Чисте місто" на виявлення фактів корупції. 

А журналісти Bihus Info з'ясували, як працювали схеми оборудок із землею в Києві. Очолював угрупування колишній депутат Денис Комарницький.

Київ корупція в'язниця Київрада застава
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