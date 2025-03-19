У Києві ексдиректор заводу привласнив 520 тис. грн — деталі

Збитки на 520 тис. грн — у Києві викрили ексдиректора заводу
У Києві викрили колишнього керівника з логістики та постачання "Київського електровагоноремонтного заводу". Він уклав договір на постачання підшипників для "Укрзалізниці" за завищеною ціною.
Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram у середу, 19 березня.
Завищив ціну для Укрзалізниці
Так, експосадовець уклав договір на постачання підшипників для "Укрзалізниці" із підрядною компанією, для якої його спільник забезпечив перемогу у відкритих торгах. Йдеться про колишнього начальника відділу матеріально-технічного постачання.
"Надалі ділки закупили у підрядника 240 підшипників, завищивши ціну на кожному у понад дві тисячі гривень", — уточнили в поліції.
Правоохоронці з'ясували, що таким чином було привласнено 522 тисячі гривень. Слідчі повідомили зловмисникам про підозру, їм загрожує позбавлення волі до восьми років.
У Київській міській прокуратурі уточнили, що ексчиновник перед проведенням закупівлі навмисно не зібрав інформацію щодо виробників, постачальників та ринкової варті підшипників, які закуповувались.
Також з метою надання переваги конкретному постачальнику, який не є виробником підшипників, він службовою запискою надав незаконну вказівку підлеглим провести спрощену процедуру закупівлі.
"При цьому він не розглянув ані можливість закупівлі підшипників за нижчими цінами безпосередньо у виробника, ані можливість придбати аналогічні підшипники у дистриб’ютора", — йдеться у дописі.
Нагадаємо, посадовцям "Київзеленбуду" оголосили підозри у незаконному заволодінні понад 5 мільйонами гривень на ремонтах парків та скверів.
Також у столиці викрили на корупції посадовця податкової.
Читайте Новини.LIVE!