Сбил ребенка на переходе — в Киеве иностранец получил шесть лет тюрьмы

ДТП в Киеве, которое совершил иностранец. Фото: Нацполиция

В Киеве иностранец сбил ребенка на пешеходном переходе в июне прошлого года. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщает Полиция Киева.

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Иностранец сбил ребенка в Киеве

На днях Днепровский районный суд Киева рассмотрел обвинительный акт и вынес приговор.

Иностранец приговорен к шести годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

По данным полиции, водитель автомобиля Deo Nexia 2002 года рождения двигался со значительным превышением скорости в полосе, предназначенной для движения общественного транспорта.

Автомобиль иностранца. Фото: Нацполиция

"Приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, водитель проехал на запрещенный красный сигнал светофора и совершил наезд на 13-летнего парня, который переезжал пешеходный переход на велосипеде", — говорится в сообщении.



В результате ДТП ребенка в крайне тяжелом состоянии госпитализировали — причиненные ему телесные повреждения относятся к категории тяжелых.

Скриншот поста Полиции Киева

Напомним, что возле Киева 28 января на Новоирпенской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковушки. В результате этого один из автомобилей улетел за пределы дороги, в кювет.

Кроме того, в Киевской области недалеко от села Фастовец произошло ДТП. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся, из-за чего есть пострадавшие.