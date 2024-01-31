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Збив дитину на переході — у Києві іноземець отримав шість років в'язниці

31 січня 2024 11:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Збив дитину на переході — у Києві іноземець отримав шість років в'язниці
ДТП у Києві, яку скоїв іноземець. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві іноземець збив дитину на пішохідному переході у червні минулого року. Його засудили до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє Поліція Києва.

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Іноземець збив дитину у Києві

Днями Дніпровський районний суд міста Києва розглянув обвинувальний акт та виніс вирок.

Іноземця засудили до шести років позбавлення волі із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

За даними поліції, водій автомобіля Deo Nexia 2002 року народження рухався зі значним перевищенням швидкості у смузі, що призначена для руху громадського транспорту.

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Автомобіль іноземця. Фото: Нацполіція

"Наближаючись до регульованого пішохідного переходу, водій проїхав на заборонений червоний сигнал світлофора та скоїв наїзд на 13-річного хлопця, який переїжджав пішохідний перехід на велосипеді", — йдеться у повідомленні.
 
Внаслідок ДТП дитину у вкрай важкому стані ушпиталили — заподіяні йому тілесні ушкодження належать до категорії тяжких.

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Скриншот допису Поліції Києва

Нагадаємо, що біля Києва 28 січня на Новоірпінській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій зіткнулося два легковики. Внаслідок цього одна з автівок відлетіла за межі дороги, в кювет.

Крім того, у Київській області неподалік від села Фастівець сталася ДТП. Мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся, через що є постраждалі.

ДТП
Київ
діти
іноземець
поліція

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