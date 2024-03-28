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Сбывали кокаин на миллионы гривен — в Киеве полиция задержала наркодилеров

28 марта 2024 08:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сбывали кокаин на миллионы гривен — в Киеве полиция задержала наркодилеров
Правоохранители и задержанный наркодилер. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве правоохранители задержали организатора преступной схемы и его сообщницу, сбывавших кокаин в Украине. Такой "бизнес" приносил наркодилерам по 12 млн грн ежемесячно. В ходе обысков было изъято 1 кг кокаина и 250 тыс. долларов. Наркоторговцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

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По данным следствия, организаторами сбыта наркотиков являются 36-летний киевлянин и его 30-летняя сообщница. Кроме того, у наркоторговцев были подельники за границей, которые доставляли "товар" в Украину. Они реализовывали "товар" крупными партиями во время личных встреч с заказчиками. Рассчитывались "партнеры" исключительно криптовалютой. Наркодилеры зарабатывали на сбыте кокаина по 12 млн грн ежемесячно.

Удален кокаин у наркодилеров
Изъятый у наркодилеров кокаин. Фото: Нацполиция
Изъят кокаин и деньги у наркодилеров
Изъятые у наркодилеров кокаин и деньги. Фото: Нацполиция

"В ходе спецоперации правоохранители задержали двух участников наркогруппировки "на горячем" во время сбыта кокаина. По результатам следственных действий изъят килограмм кокаина, ориентировочная стоимость которого по ценам "черного" рынка составляет более 250 тысяч долларов", — говорится в сообщении.

Правоохранители выдвинули подозрение фигурантам по факту сбыта наркотиков. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал наркоторговцам меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Скриншот сообщения Полиции
Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который сбывал наркотики. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Киеве задержана женщина, которая хотела продать 12 кг наркотиков. В ноябре 2023 года она была задержана во время очередного сбыта, и теперь ей грозит 12 лет заключения.

Киев
наркотики
полиция
криптовалюта
Украина
наркоторговля
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